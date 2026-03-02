Die Feuerwehr in der Verbandsgemeinde steht vor Herausforderungen: fehlende Ausrüstung, Personalnot und schwer erreichbare Gebiete. Doch es gibt erste Lösungsansätze.

Rund 15.600 Einwohner der Verbandsgemeinde (VG) Rülzheim vertrauen darauf, dass ihnen die Feuerwehr hilft, wenn es notwendig ist. Doch können die vier Wehren dies gewährleisten? Verfügen sie über das benötigte Material und die notwendigen Fahrzeuge? Und vor allem, gibt es genügend Freiwillige, die die Feuerwehren in den vier Gemeinden der VG unterstützen? Diesen Fragen ist das Büro SOS Crisis Management & Crisis Communication GmbH in Saarbrücken nachgegangen. Im Auftrag der VG wurde der Feuerwehrbedarfsplan erstellt, den jede Kommune per Landesgesetz bis 2028 vorweisen muss. Und es gibt durchaus Überraschungen.

Ein Gebiet nicht zu erreichen

Früher musste die Feuerwehr innerhalb von acht Minuten am Einsatzort sein. Diese Zeit wurde vor einigen Jahren auf zehn Minuten erhöht. Doch das reicht nicht für alle Wohngebiete in Rülzheim. So gibt es im Südwesten der Gemeinde „einen Bereich, der innerhalb der geforderten Zeit nicht zu erreichen ist“, sagte Michael Theobald (SOS-Group), der den Plan im Feuerwehrausschuss vorstellte. Viele Angehörige der Wehren aus den Ortsgemeinden waren zugegen. Das betreffende Gebiet reicht vom Campingplatz und Freizeitzentrum bis fast zu den Schulen. Doch gibt es auch gleich eine Lösung für dieses Problem: Die Feuerwehr wird in ihrem Gerätehaus in Rülzheim „Co-Working-Spaces bereitstellen, damit Feuerwehrbedienstete, die im Homeoffice arbeiten können, dort ihrer Arbeit nachgehen können“, sagt Bürgermeister Matthias Schardt (CDU). Dadurch fällt die Zeit der Hinfahrt zum Feuerwehrhaus weg. Eine andere Variante ist Theobald zufolge, ein Feuerwehrauto, das eigentlich ausgemustert werden sollte, ans Rathaus zu stellen. Dann würden die geforderten Zeiten für dieses Gebiet auch eingehalten. Sechs Feuerwehrleute arbeiten nach Angaben des Bürgermeisters in der Verwaltung und sind bei einem Feuerwehralarm sowieso unterwegs.

Andreas Leingang ist seit 2017 Wehrleiter der Feuerwehr der Verbandsgemeinde. Die Aufgaben werden vielfältiger. Foto: Iversen

Der Südring in Rülzheim ist derzeit von der Rülzheimer Ortswehr auch nicht rechtzeitig zu erreichen und wird über Alarmierung der Nachbargemeinde Rheinzabern mit abgedeckt. Wenn Kuhardt wie geplant sein neues Gerätehaus zwischen Rülzheim und Kuhardt baut, wird diese Wehr auch den Südring mit abdecken können. Die anderen Ortsgemeinden weisen solche Wohngebiete, die nicht rechtzeitig zu erreichen sind, nicht aus.

Die Ausrüstung der Feuerwehren geht mit der Zeit – zum Wohle der Bevölkerung. Foto: Ralf Wittenmeier

Nur eine Wehr voll ausgestattet

Allerdings gibt es im Bereich Hördt und Leimersheim Defizite, was die wirksame Technische Hilfeleistung (TH) bei Verkehrsunfällen betrifft. Derzeit ist nur die Rülzheimer Ortswehr mit hydraulischer Rettungsschere, Spreizer und pneumatischen Hebekissen ausgestattet. Diese Wehr erreicht aber nicht die beiden Orte innerhalb der Zehn-Minuten-Frist. Also gibt SOS der Verbandsgemeinde mit auf den Weg, dass die Ortswehren Leimersheim und Hördt ebenfalls mit eigenen TH-Komponenten ausgestattet und geschult werden.

2018 wurde das Feuerwehrgerätehaus in Leimersheim saniert. Nun fehlt es an Platz für die Ausrüstung. Foto: van

Zudem empfiehlt das Büro dringend den Neubau zweier Feuerwehrhäuser – gemeint ist das Gerätehaus in Hördt, das seit Jahren in Planung ist, und das bereits erwähnte in Kuhardt. Beide bisherigen entsprechen nicht mehr den Anforderungen des Landes. Hördt könnte schon längst gebaut sein, hätte es nicht die langen Verhandlungen mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) gegeben. Mehrmals musste die Größe reduziert werden – wegen des Landeszuschusses. Dann gab es „beim letzten Gespräch mit der ADD grünes Licht“, erinnerte Schardt bei der Ausschusssitzung, und am nächsten Morgen habe es ein Schreiben des Landes gegeben, dass anders bezuschusst werde. Die Gespräche wegen der Größe waren somit eigentlich hinfällig. Nun warte man auf die Baugenehmigung des Kreises, damit Ausschreibungen stattfinden können. Kuhardt sei noch nicht so weit.

Ein Bootshaus muss heer

Gebaut werden soll aber auch in Leimersheim – nämlich ein Anbau an einer Fahrzeughalle, weil die Platzverhältnisse zu beengt sind für die vorhandenen Fahrzeuge und Anhänger, und ein Bootshaus. „Wasserrettungseinsätze erfordern einen schnellen Einsatz“, heißt es im Bedarfsplan. Theobald sagt, es „zählt jede Minute“. Das Trailern, der Transport des Bootes, und das Slippen erfordern zu viel Zeit, und je später Hilfe kommt, desto deutlicher sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit in Not geratener Personen. Die Zehn-Minuten-Frist wird auch hier nicht eingehalten. Ein Bootshaus hilft, da das Boot vor Ort ist, die Helfer sich am Bootshaus treffen würden. Bürgermeister Schardt sagte auf RHEINPFALZ-Anfrage, dass die Verbandsgemeinde bereits mit dem Club Nautico Karlsruhe im Gespräch ist. Im Leimersheimer Hafen, nahe des Eingangsbereichs zum Rhein, gebe es eine Stelle, wo das Bootshaus gebaut werden könnte. Benutzt werden könne dabei wohl auch ein Teil des Steges des Clubs.

Im Hafen von Leimersheim soll eine Bootshalle für die Feuerwehr gebaut werden. Archivfoto: van

Ansonsten werden fehlende Kinder- und Jugendfeuerwehren sowie der Platz für sie bemängelt, denn viele Ortswehren haben die Nachwuchsorganisationen nicht. Das macht sich auch in der Einsatzbereitschaft bemerkbar, weil Personal oftmals fehlt und es nicht genügend neue Feuerwehrmänner und -frauen gibt. Schardt sagt zum Thema Feuerwehrbedarfsplan, dass es nicht möglich gewesen wäre, diesen selbst zu erstellen. Auf die Verbandsgemeinde kommen Kosten zu, gleichzeitig gebe es vom Land weniger Geld. Er könne anderen Bürgermeistern nur empfehlen, mit nach Trier zu fahren, wo die Genehmigungsstelle der ADD und der Feuerwehrinspekteur des Landes sitzt. Dort wurde der Bedarfsplan vorgestellt, diskutiert und letztlich genehmigt. Man hat Schardt zufolge „gemerkt, dass sich Feuerwehrleute untereinander, auf Augenhöhe, unterhalten haben“. Nach einstimmiger Empfehlung des Ausschusses, den Feuerwehrbedarfsplan anzunehmen, hat nun der Verbandsgemeinderat das letzte Wort.