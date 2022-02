[Aktualisierung 12 Uhr] 10 Ordnungswidrigkeiten zeigte die Polizei aus Germersheim am Montagabend wegen Nichteinhaltens der Maskenpflicht in Bellheim an. Das teilt die Pressestelle des Polizeipräsidiums in Ludwigshafen mit. Rund 250 Menschen, die mit der Coronapolitik von Bund und Land nicht einverstanden sind, waren im gesamten Landkreis (circa 129.000 Einwohner) unterwegs. In Bellheim zählte die Polizei 50 Gegendemonstranten bei einer angemeldeten Demonstration. 160 Leute waren dort aus Protest gegen die Corona-Auflagen auf den Straßen unterwegs, in Rheinzabern etwa 30, in Hagenbach 23 und in Rülzheim 15. Der Polizei zufolge hielt sich die Mehrzahl der sogenannten Spaziergänger an die Auflagen, hielt also den Mindestabstand ein und trug Maske. Im Vorfeld sei auf unterschiedlichen Plattformen zur Teilnahme aufgerufen worden.