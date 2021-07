Zebrastreifen sollen den Schulweg von Kindern sicherer machen. Das ist nicht überall möglich, doch soll ein Planungsbüro die Voraussetzungen an einigen Stellen in Rülzheim prüfen.

In der Schulstraße und der St.-Diethard-Straße kann derzeit aufgrund zu geringen Verkehrs kein Zebrastreifen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit von Schulkindern angeordnet werden. Die SPD-Fraktion hatte den Antrag auf Einrichtung von Zebrastreifen in den Kreuzungsbereichen Hoppelgasse/Friedhofstraße/Waldstraße, Schützenpfad/Waldstraße/St.-Diethard-Straße sowie in der Schulstraße gestellt. Als Begründung hatte sie eine Erhöhung der Verkehrssicherheit von Fußgängern, Radfahrern und insbesondere von Schulkindern angeführt. Beide Kreuzungen lägen auf dem Weg zur Grundschule und zur Integrierten Gesamtschule.

Für die Waldstraße und Friedhofstraße will die Verwaltung den Verkehrsplaner Bauer (Jockgrim) beauftragen, eine fachplanerische Stellungnahme abzugeben sowie mögliche Fußgängerquerungen im neuen Schuljahr in beiden Bereichen ermitteln. Das Bauamt soll die Möglichkeit baulicher Veränderungen prüfen. Die Auswertung der Messergebnisse für den Schützenpfad soll zur kommenden Ratssitzung nachgereicht werden, der Verkehr in der Hoppelgasse kann erst in den kommenden Wochen gemessen werden. Letztlich beschloss das Gremium bei zwei Gegenstimmen das Büro zu beauftragen.