Zwischen Freitag und Dienstag, 30. September und 4. Oktober, haben Unbekannte den Holzzaun des Schulhofes der Eduard-Orth-Grundschule in Germersheim beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro, informierte die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07274 9580 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.