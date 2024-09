Für den Neubau des Kindergartens „Villa Zauberwald“ liegt jetzt die Baugenehmigung vor. Nun wurden weitere Details zu den geplanten Arbeiten bekannt.

Wie bereits mehrfach berichtet, will die Gemeinde auf einem Grundstück zwischen der ehemaligen Straußenfarm und der Dampfnudel ein neues Gebäude errichten, in das der bisher in den Räumen der ehemaligen Sauna im „Moby Dick“ untergebrachte Kindergarten „Villa Zauberwald“ einziehen soll. Der Kindergarten ist für sechs Gruppen ausgelegt, eine Gruppe des Kindergartens „Kerwespatzen“ wird dann hierher umziehen, weil nach der Sanierung dessen Gebäudes in der Gartenstraße dort dann nur noch Platz für drei Gruppen sein wird.

Der Neubau kostet nach neuesten Schätzungen zwischen neun und zehn Millionen Euro. Vom Land sind Fördermittel in Höhe von 1.062.500 Euro bewilligt, vom Kreis soll es Fördermittel in Höhe von 537.500 Euro geben. Diese Summe wird aber erst mit Inkrafttreten der neuen Kreiskitarichtlinie entschieden. Gegebenenfalls gibt es auch noch Fördermittel aus dem KfW-Programm „klimafreundlicher Neubau“, wie uns die Bauabteilung auf Nachfrage mitteilte. Der Antrag dafür wird aktuell vorbereitet. Parallel dazu werden die Werkpläne erstellt und Details erarbeitet, die zur Berechnung der Ökobilanzierung und für den KFW-Antrag erforderlich sind. Diese werden auch für die Erstellung der Leistungsverzeichnisse gebraucht.