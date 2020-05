Der Neubau des Kindergartens „Villa Zauberwald“, der derzeit noch als Provisorium in den Räumen der ehemaligen Sauna im „Moby Dick“ untergebracht ist, kann auf den Weg gebracht werden. Der Bauausschuss, der wegen der Corona-Einschränkungen in die Dampfnudel verlegt worden war, empfiehlt dem Gemeinderat einstimmig, den Bebauungsplan aufzustellen und die Beteiligung durchzuführen. Der neue Kindergarten soll auf einem Gelände zwischen Straußenfarm und Dampfnudel errichtet werden, das derzeit als Parkplatz genutzt wird. Ursprünglich sollte er im Wald hinter der Förderschule gebaut werden.

Dieser Standort wurde aber wieder verworfen, nachdem es seitens der Anwohner und wegen des zu erwartenden erhöhten Fahrzeugaufkommens erhebliche Bedenken gegeben hatte (wir berichteten mehrfach). Für den Neubau ist es erforderlich, den existierenden Bebauungsplan „Straußenfarm“, der die Nutzung dieser Fläche als „Sondergebiet Straußenfarm, Hotel, Gastronomie“ festlegt, geändert werden. Auch der Flächennutzungsplan, der dieses Gebiet als „Sondergebiet Erholung“ einstuft, muss von der Verbandsgemeinde geändert werden.

Baumbestand erhalten

Die Grundfläche des neuen Gebäudes ist auf 2.000 Quadratmeter begrenzt, was aber nach Ansicht der Verwaltung auch für eine eventuelle bauliche Erweiterung ausreichend ist. Dort wäre somit, so Bauamtsleiter Sascha Schäffner, die Unterbringung von sechs Kindergartengruppen möglich. Der auf dem Gelände befindliche Baumbestand soll so weit wie möglich erhalten werden. Für Ortsbürgermeister Reiner Hör (Aktive Bürger) ist dieser Standort „ideal“, gebaut würde in enger Abstimmung mit den Fachbehörden „zukunftsfähig“.