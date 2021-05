Gerade bei Kindern kann während der Corona-Pandemie schnell Langeweile aufkommen. Nicht jedoch bei Daniel Balzer aus Germersheim: Der Achtjährige dreht mit seiner Mama als Nachwuchszauberer fast täglich Youtube-Videos.

Als großer Harry Potter-Fan schlüpft Balzer stilecht mit runder Brille, Narbe an der Stirn und schwarzem Umhang in Harrys Rolle und zaubert in seinem Alchimistenlabor etwa ein Allheilmittel gegen das Coronavirus, verwandelt Wasser in Gold oder zeigt, wie Vulkanlava entsteht. Vor jeder Aufnahme bespricht er mit seiner Mutter das Thema des aktuellen Videodrehs. „Dafür muss ich keine Texte auswendig lernen, sondern ich rede einfach drauf los. Viele Ideen kommen mir ganz spontan während der Aufnahme“, verrät Balzer. Und wie ein Profi erinnert er den Zuschauer am Schluss daran, nicht zu vergessen, ihn zu „liken und zu abonnieren“, wenn ihm das Video gefallen hat.

Doch bevor die ein- bis fünfminütigen Videos gefilmt werden können, erledigt der aufgeweckte Zweitklässler, der die Geschwister-Scholl-Grundschule besucht, erst einmal seine Hausaufgaben. Diese erhält er täglich von seiner Lehrerin. Zusätzlich muss er ein Tagebuch über seine Erlebnisse führen. „Deswegen kamen wir überhaupt auf die Idee mit dem eigenen Youtube-Kanal. Jetzt habe ich immer viel zu schreiben. Außerdem liebe ich Harry Potter. Ich habe die ersten drei Filme gesehen. Es sind spannende Geschichten und teilweise voll lustig, zum Beispiel, wenn Harry seine dicke Tante im Wohnzimmer fliegen lässt“, sagt der Nachwuchszauberer lachend.

Beitrag zu Coronavirus als Höhepunkt

Solche Effekte kann er in seinen Videos allerdings (noch) nicht zeigen. Aber dem Achtjährigen macht es sehr viel Spaß, vor der Kamera zu experimentieren. „Ich bin total erstaunt und fasziniert, wie kreativ unser Sohn ist. Wir sind alle sehr stolz auf ihn. Es ist wirklich eine schöne und wichtige Erfahrung für ihn, zu lernen wie man sich vor der Kamera präsentiert“, sagt Mutter Julia Renz. Absoluter Höhepunkt der Videoreihe sei ihrer Meinung nach der fünf Minuten lange Beitrag über das Coronavirus. „Ich habe einen Impfstoff entwickelt. Das war natürlich nicht echt, ich bin ja kein Mediziner. Aber wir haben uns was ausgedacht. Ich habe erklärt, dass man sich nicht mit anderen treffen darf und wie man sich vor Corona schützen kann. Wie man sich richtig und mehrmals am Tag die Hände wäscht, habe ich auch gezeigt“, erzählt Balzer.

Selbst wenn mal nicht alles glatt läuft und beispielsweise der „Sprechende Hut“ vom Kopf fällt, sei das für ihn überhaupt nicht schlimm, sagt der Nachwuchszauberer. Dann werde einfach noch mal neu gefilmt. Das fertige Video verschickt seine Mutter dann über WhatsApp an die Familienmitglieder, Freunde, Bekannte sowie an Mitschüler und deren Eltern. Erst nach „bestandener Prüfung“ stellt sie das Video auf Youtube.

Auch vor der Pandemie keine Langeweile

Langweilig war es ihrem Sohn auch schon vor der aktuellen Corona-Situation nicht, sagt Julia Renz. „Daniel malt viel und bastelt gerne, liebt Bücher, trifft sich mit Freunden, geht schwimmen und Fahrradfahren, singt im Chor, geht zum Karatetraining oder schaut sich gerne Filme an.“

Für die Zeit nach der Corona-Pandemie haben Mutter und Sohn schon viele neue Ideen gesammelt. „Wir wollen weiterhin Videos machen. Ich möchte meine Spielzeuge vorstellen, geplant sind auch Buchvorstellungen und Brettspiele wie Schach. Wir wollen auch echte Briefe an unsere Freunde schreiben und diese wie bei Harry Potter mit einer Eule verschicken. Allerdings ist das dann keine echte Eule, sondern WhatsApp und E-Mail“, sagt Balzer. Eine weitere Idee ist es, die Briefe eventuell mit dem Fahrrad auszufahren und in den Briefkasten der Freunde zu werfen.