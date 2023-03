Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Winterwaldvögel: Die Sehnsucht nach dem Frühling wächst. Die ersten vorsichtigen Boten in der Natur wie kleine Knospen sind da. Wir blicken in unserer Winterwaldvogel-Serie aber noch mal so richtig in die krachendkalte Eiszeit zurück – und dem kleinsten europäischen Vogel überhaupt, nämlich dem Goldhähnchen.

Beim Goldhähnchen gibt es – wie schon beim Baumläufer – Zwillingsarten: Ein Winter- und ein Sommergoldhähnchen. Die Namen dürfen uns aber nicht