Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

An den Reiterball 1959 in Zeiskam erinnern sich Waltraud und Rudolf Föhr aus Weingarten noch ganz genau. Da haben sie sich kennengelernt, zwei Jahre später geheiratet. Am Donnerstag, 8. Juli, feiern die beiden Ü-80er ihre diamantene Hochzeit.

„Wie’s Gewitter hot mern!“, sagt Waltraud Föhr lachend. Die ersten zarten Bande wurden beim Tanzen auf besagtem Reiterball geknüpft. „Er war ein sehr guter Tänzer“,