Drei Tage sollen das Fischerfest zum Vereinsjubiläum dauern. Am Samstag geht’s los. Musik gibt es reichlich, aber auch sonst wird allerlei geboten. Und dann gibt es neben reichlich Historie auch noch eine neue Projektidee.

100 Jahre alt wurde der Angelsportverein Jockgrim 1923, kurz ASV, im Mai. Dieses Jubiläum feiert der Traditionsverein am kommenden Wochenende mit einem dreitägigen Fischerfest rund um das Vereinsheim „Johanneswiesen“, das um ein Festzelt ergänzt wurde. Am Samstag geht’s los.

Zum runden Geburtstag hat der Verein, wie schon vor 25 Jahren, eine Festschrift aufgelegt. Sie enthält eine ausführliche Chronik zu seiner Geschichte, die am 23. Mai 1923 begann. Auf Initiative von Franz Sitter wurden für diesen Tag Männer älter als 18 Jahre in eine Gaststätte gebeten, um gemeinsam den „Fischzucht- und Fischereiverein Jockgrim“ zu gründen. Zu dieser Zeit gab es rund um Jockgrim einige Fischgewässer, wie den Rhein und seine Altrheinarme, an denen jedoch nur Berufsfischer angeln durften. Dies wollten die 27 Männer, die zur Gründungsversammlung gekommen waren, ändern. Ihrem Hobby wollten sie mit staatlicher Erlaubnis nachgehen und den kargen Speisezettel in vielen Familien durch Fisch bereichern. In den ersten sechs Jahren pachtete der Verein den „Hörnel-Altrhein“, die sogenannte Klamm. Die Kosten dafür waren dem Verein jedoch auf Dauer zu hoch. Deshalb wurde der Pachtvertrag nicht mehr verlängert.

1946 umbenannt

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das zum Erliegen gekommene Vereinsleben wieder aktiviert. 1946 benannte der Verein sich in Angelsportverein Jockgrim 1923 um und trat dem pfälzischen Verband bei. Zehn Jahre später durften die über 100 Mitglieder, wenn sie im Besitz von Angelerlaubnisscheinen waren, an sogenannten „fünf Löchern“ angeln. Verbessert wurden die Angelmöglichkeiten der Jockgrimer, als 1956 die Gemeinden Wörth und Jockgrim Gelände tauschten. Damit hatten die hiesigen Angler endlich einen Zugang zum Altwasser zwischen dem Einlauf des „Scherpfer-Grabens“ und des „Gumpfer-Grabens“. Entlang des von hohen Bäumen gesäumten Altrheinarmes bauten sich die Hobbyfischer auf hohen Stelzen Angelplattformen, vielfach mit Wetter-Schutzhütten. Viele der Stege existieren bis heute, fünf Stück mussten vor einigen Jahren in Höhe des früheren Tanklagers, dort, wo eine Ausgleichfläche entstanden ist, entfernt werden.

Zu einem eigenen Fischgewässer kam der Verein 1966. Bis heute ist der ASV Pächter des Baggersees „Johanniswiesen“, seit 1971 findet am Rand des Sees das alljährliche Fischerfest statt, seit dem Bau des Vereinsheims direkt dort. Es war die frühere Werkhalle des Kiesabbauunternehmens, das den Jockgrimer Baggersee geschaffen hat. Ihr Um- und Ausbau startete 2000. Anfang der 1970er Jahre nehmen Dutzende von Vereinsmitgliedern an den ersten Sportfischer-Lehrgängen teil. In der Chronik ausdrücklich erwähnt werden die 15 Frauen, die 1973, neben 54 Männern, dabei waren. Im selben Jahr konnte als zweites, bis heute genutztes Angelgewässer, ebenfalls die Marlache gepachtet werden.

Gewässerpflege wichtig

Neben dem Angeln startet der Verein immer wieder Aktionen, um die Qualität der Gewässer zu erhalten und zu verbessern. Tonnen von Jungfischen wurden in den Seen ausgesetzt, die Zugänge zu den Ufern gepflegt und Laichgebiete angelegt. Damit das Angeln vom Kahn aus nicht ausuferte, wurde in den 1980er Jahren am Ostufer des Sees ein umfriedeter Kahnanlegeplatz gebaut. Die neueste Idee des Vereins ist es, im Baggersee schwimmende textile Pflanzinseln zu installieren, die mit Sumpfpflanzen bestückt werden sollen. Ziel sei es, so der Vorsitzende Michael Fuhr, Wasservögeln Lebensraum und Fischen Laichplätze zu bieten. Finanziert wird das Projekt mit dem Guthaben, das sich in der Kasse der im Mai aufgelösten und nicht mehr benötigten Fischereigenossenschaft befand.

Info

Samstag, 17. Juni, 13 bis 13.30 Uhr, Ausgabe der Angelkarten fürs Angeln der örtlichen Vereine von 14 Uhr bis 17 Uhr; 17 Uhr Festbeginn mit Fassanstich; 20 Uhr Live-Musik mit „Varied Bunch“. Sonntag, 18. Juni, 8 bis 13 Uhr, Freundschaftsangeln mit den umliegenden Vereinen; 11 Uhr Auftritt Musikverein Jockgrim; 13.30 Uhr Vorführung Tanzschule „Tanzimpuls“; 19.30 Uhr Live-Musik mit „Deafen Goblins“. Montag, 19. Juni, ab 11 Uhr Festbetrieb; 21.30 Uhr Großer Zapfenstreich.