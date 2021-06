Das Mittagessen für Schüler und Lehrer in den Mensen der 11 Ganztagsschulen in Trägerschaft des Landkreises Germersheim wird teurer. Der Elternanteil für ein Mittagessen soll von 3,50 auf 4 Euro und an der Förderschule Rülzheim von 3,20 auf 3,70 Euro angehoben werden. Lehrer und Lehrerinnen müssen für ein Essen in der Mensa dann zukünftig 4,90 statt 4,60 Euro zahlen. Das ist der Vorschlag der Kreisverwaltung. An aktuellen Zahlen nennt die Kreisverwaltung Kosten des Jahres 2019, wonach der Kreis noch rund 244.000 Euro fürs Mensaessen in seinen zuzahlte. Die aktuelle Erhöhung soll den Zuschussbedarf um rund 45.000 Euro pro Jahr verringern.

Der Kreisausschuss stimmte dem mit einem Vorbehalt zu. FDP-Mann Christian Völker (Hagenbach) hatte kritisiert, dass die Elternbeiträge um 13 Prozent, die der Lehrer aber nur um 6,5 Prozent steigen. Bis zur endgültigen Entscheidung in der nächsten Kreistagssitzung soll die Verwaltung diesen Unterschied begründen oder die Erhöhungen angleichen.