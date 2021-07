Wenn von den 8.194 Motorradfahrern im Kreis fünf Prozent Lärmfreaks sind, dann sind das 410 Menschen mit Maschinen, die dem Rest der Menschheit auf die Nerven gehen. Inklusive denen, die gerne mit gedämpftem Wummern unterwegs sind.

Das mit den fünf Prozent ist dabei nicht aus der Luft gegriffen. Im Jahr 2015 gab es in Baden-Württemberg eine 24-Stunden-Lärm-Messreihe zu diesem Thema: Da kamen die fünf Prozent als Minimalwert raus, die zur Tag- und Nachtzeit, aber auch gerne morgens mit röhrenden Töpfen Rücksichtslosigkeit demonstrierten. Seitdem wuchs die Zahl der Krafträder bundesweit.

Neuer Höchstwert

Im Kreis Germersheim lag nach der jährlichen Bestandsanalyse des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) der Gesamtbestand an Motorrädern, Rollern, Trikes und Quads Anfang 2020 bei 8.408 Krafträdern und damit um 118 Maschinen über dem des Vorjahres und gleichzeitig auf einem neuen Höchstwert. Die Maschinen sind dabei längst nicht mehr nur Männersache: Mit einem Frauenanteil von 13,9 Prozent liegt der Kreis Germersheim in der Bundesliga der Motorrad-Mädels auf Platz 95. Die Zahl der Krafträder hat 2020 bundesweit einen neuen Rekord erreicht: 4,51 Millionen Maschinen. Rund 65 Krafträder pro 1.000 Einwohner waren es im Kreis. Oder in absoluten Zahlen: 8.408 Maschinen. Es ergibt sich daraus folgendes Bild: Die Zahl derer, die auf Motorrädern und -rollern, sprich „zulassungspflichtigen Zweirädern“ unterwegs sind, stieg im KBA-Vergleich um 115 auf 8.194. Die Zahl der Dreiräder liegt bei 106 (Vorjahr: 90). Bei den Quads sind 108 registriert (Vorjahr: 121).

Zahl der Frauen steigt

Und die Zeiten als Frauen als Sozia nur „bella figura'“ auf der Maschine machten, sind vorbei. Bundesweit wächst die Zahl der Frauen mit eigenem Zweirad von Jahr zu Jahr: 2020 wurden jetzt 596.113 Fahrerinnen gezählt. Motorräder und die Unterarten sind auf Spaß ausgerichtet und meist im Schönwettereinsatz. Das macht aber nicht jedem Spaß, denn manche Maschinen erreichen die Lautstärke von kleinen Düsenjets. Wer an einer motorradfreundliche Strecke wohnt muss den Lärm aushalten. Es häufen sich die Beschwerden und führt zu strengeren Regeln für die Fahrer und Fahrerinnen.