Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 955 bestätigte positive Corona-Fälle. Die Gesamtzahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen seit Beginn der Pandemie beläuft sich nach Mitteilung der Kreisverwaltung am Mittwoch auf nun 12.726. Seit Dienstag wurden 95 neue Fälle registriert. Leider gibt es einen weiteren Todesfall. Die Gesamtzahl der Todesfälle erhöht sich somit auf 178 seit Beginn der Pandemie, Stand 5. Januar, 13 Uhr. Laut Landesuntersuchungsamt beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch 264,3, nach 244,9 am Tag zuvor.

Statistik

Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 785 Infizierte seit Beginn der Pandemie/59 aktuell infizierte Personen/703 Genesene/23 an oder mit Covid-19 Verstorbene.

Wörth: 1653/113/1528/12

VG Kandel: 1201/87/1101/13

VG Jockgrim: 1516/153/1334/29

VG Rülzheim: 1334/143/1179/12

VG Bellheim: 1433/73/1325/35

Germersheim: 2976/210/2740/26

VG Lingenfeld: 1828/117/1683/28

Kreis GER: 12726/955/11593/178

In der zuerst veröffentlichten Nachricht hatten wir versehentlich falsche Inzidenzahlen gemeldet. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.