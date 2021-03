Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 373 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 3795 Infizierte seit Beginn der Pandemie (plus 17 Fälle). Das teilte am Freitag die Kreisverwaltung mit. Leider sind drei weitere Personen an oder mit Covid-19 verstorben. Damit steigt die Anzahl der Todesfälle auf 106. Neu unter den betroffenen Einrichtungen ist das Altenpflegeheim Palatina in Westheim: Es gibt hier zwei positive Fälle, nicht geimpfte Neuzugänge. Es besteht derzeit Besuchsverbot. Die Inzidenzzahl ist laut Landesuntersuchungsamt leicht gestiegen auf 93,8 (Stand Freitag, 14.10 Uhr). Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen es in den vergangenen sieben Tagen gegeben hat, bezogen auf 100.000 Menschen.

Statistik