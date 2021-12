Es gibt drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona im Landkreis Germersheim. Zwei davon sind in der Verbandsgemeinde Kandel zu beklagen, einer in der Verbandsgemeinde Jockgrim. Die Zahl der in der Folge einer Covid-19-Erkrankung verstorbenen Personen ist damit auf 149 angestiegen. Aktuell gibt es im Kreis 2085 bestätigte positive Corona-Fälle, teilte die Kreisverwaltung mit. Die Gesamtzahl der Corona-Infizierten seit Beginn der Pandemie liegt nun bei 10.942. Seit Dienstag wurden 166 neue Fälle registriert (Stand 8. Dezember, 12.30 Uhr). Nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis nun bei 639,5.

Statistik

Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 693 Infizierte seit Beginn der Pandemie/136 aktuell infizierte Personen/535 Genesene/22 an oder mit Covid-19 verstorbene Personen.

Wörth: 1471/177/1284/10

VG Kandel: 1043/238/797/8

VG Jockgrim: 1208/303/883/22

VG Rülzheim: 1082/271/800/11

VG Bellheim: 1267/256/979/32

Germersheim: 2590/417/2152/21

VG Lingenfeld: 1588/287/1278/23

Kreis GER: 10942/2085/8708/149.