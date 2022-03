5715 bestätigte positive Corona-Fälle gibt es im Landkreis Germersheim. Die Gesamtzahl beläuft sich auf 26.856 Infektionen seit Beginn der Pandemie. Seit Mittwoch wurden 360 neue Fälle registriert, informierte die Kreisverwaltung am Donnerstag (Stand 12.30 Uhr). Leider ist eine weitere Person verstorben. Die Gesamtzahl der Todesfälle beläuft sich auf 191 seit Beginn der Pandemie. Laut Landesuntersuchungsamt stieg die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag auf 1647,2, nach 1593,7 am Vortag.

Statistik

Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 1716 Infizierte seit Beginn der Pandemie/408 aktuell infizierte Personen/1284 Genesene/24 an oder mit Covid-19 Verstorbene

Wörth: 3757/828/2916/13

VG Kandel: 2676/586/2077/13

VG Jockgrim: 3325/856/2438/31

VG Rülzheim: 2980/765/2199/16

VG Bellheim: 2928/700/2192/36

Germersheim: 5830/902/4900/28

VG Lingenfeld: 3644/670/2944/30

Kreis: 26856/5715/20950/191.