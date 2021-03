Im Landkreis Germersheim gibt es aktuell (Stand Montagmittag) 416 bestätigte positive Fälle; die Gesamtzahl beläuft sich auf 4001 Infizierte seit Beginn der Pandemie (plus 39 Fälle seit Freitag). Eine weitere Person ist an oder mit Covid-19 verstorben. Damit ist die Anzahl der Todesfälle auf 111 gestiegen. Die Inzidenzzahl im Kreis liegt laut Landesuntersuchungsamt bei 125,6 (Stand Montag, 14.20 Uhr) nach 121,7 am Tag zuvor. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen es innerhalb der vergangenen sieben Tage gab bezogen auf 100.000 Menschen.

Statistik