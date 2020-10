Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 50 bestätigte positive Fälle von Corona-Infizierten (Stand Donnerstag, 12 Uhr). Das sind sechs Fälle mehr als am Mittwoch. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich somit 405 Menschen mit dem Covid-19-Erreger infiziert. Vor einer Woche waren es noch 367 Menschen – also 38 Menschen weniger. Gesundete Personen sind es 349, bislang in Verbindung mit dem Coronavirus Gestorbene 6.