Die Reparaturarbeiten im Bahnhof Wörth dauern länger als am Dienstagnachmittag erwartet. Die Züge der Bahn sollten eigentlich schon am Mittwochmorgen wieder fahren. Dies war aber nicht der Fall. Jetzt nennt eine Bahnsprecherin 14 Uhr als Starttermin - allerdings nur für die Züge der Bahn. Die Stadtbahnen der AVG sollen erst am Donnerstag wieder an den Start gehen. Am Montagabend waren bei Rangierarbeiten Waggons entgleist und hatten die Schienenstrecke Wörth-Karlsruhe komplett blockiert.

Der Grund für die Verzögerung: Die Bergungstrupps haben am Dienstagabend länger als erwartet gebraucht, um die Waggons wieder auf die Gleise zu stellen, so die Bahn-Sprecherin. Beschädigt seien zwei Gleise. Auf einem müssten rund 100 Schwellen und rund 30 Meter Schienen ausgetauscht werden.