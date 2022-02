Seit Februar wird im Auftrag der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) um die drei ehemaligen Baggerseen Bindlich, Auwinkel und Untere Kuhnbrück im Landkreis Germersheim ein ein Meter hoher amphibiensicherer Zaun gestellt. Dies ist erforderlich, weil sich in diesen Gewässern der Nordamerikanische Ochsenfrosch (Lithobates catesbeianus) fortpflanzt. Durch die Maßnahme soll in den kommenden fünf Jahren zum einen die Ausbreitung der Tiere verhindert und zum anderen das Abfangen entlang der Trasse ermöglicht werden. Die Amphibie zählt zu den 100 schädlichsten invasiven Arten und stellt eine große Gefahr für die lokale Tierwelt dar. Die EU-Kommission hat im Juli 2016 den Ochsenfrosch in die Liste invasiver gebietsfremder Arten von unionsweiter Bedeutung aufgenommen. Das größte bekannte Ochsenfroschvorkommen in Baden-Württemberg gibt es nördlich von Karlsruhe. Es wird vermutet, dass die Tiere Anfang der 90er-Jahre dort ausgesetzt wurden. 2019 und 2020 wurden der Ochsenfrosch auch im Bereich Germersheim nachgewiesen. Eingehende Untersuchungen im Jahr 2021 ergaben einen starken Befall der ehemaligen Baggerseen östlich der Ortslage Kuhardt.