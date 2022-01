Wegen der nun verspätet stattfindenden Volkszählung wurde bei der Kreisverwaltung eine Zählstelle eingerichtet.

Alle zehn Jahre werden in Deutschland Volk, Gebäude und Wohnungen gezählt. Damit wird stichprobenartig erfasst, wie viele Menschen in Deutschland leben und wie sie arbeiten und wohnen. Der bereits für 2021 geplante Zensus erfolgt nun – coronabedingt –mit einem Jahr Verspätung. Deshalb wurde in der Kreisverwaltung Germersheim eine Erhebungsstelle für den am 15. Mai 2022 beginnenden „Zensus 2022“ eingerichtet. Das teilte die Kreisverwaltung mit.

„Ziel des Zensus ist die Feststellung amtlicher Einwohnerzahlen nach einheitlichem Standard“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Einwohnerzahl sei unter anderem für den Länderfinanzausgleich wichtig, die Einteilung von Wahlkreisen oder die Festlegung von Länderstimmenanteilen im Bundesrat. Weiterhin diene der Zensus der Ermittlung vernetzter Strukturdaten aus den Bereichen Bevölkerung, Haushalte, Erwerbstätigkeit, Bildung. „Diese Daten sind unter anderem wichtig für Planungen auf allen Ebenen der Stadtentwicklung, der Wohnungsmarktbedarfsschätzung, der Sozialplanung, der Sozialraumanalyse, der Verkehrsplanung und vielem mehr“, schreibt die Kreisverwaltung.

Ergänzende Befragungen

Die Datenerhebung erfolge anhand existierender Daten in den Verwaltungsregistern, die durch eine Haushaltebefragung ergänzt werden. Dabei werde nur ein Teil der Kreisbürger befragt. Das Zählergebnis der Stichprobe von Anschriften werde dann auf die Gesamtbevölkerung hochgerechnet. Für die Befragungen würden Interviewer angeworben und geschult.

Gesucht würden „engagierte und zuverlässige Interviewerinnen und Interviewer“, die ab dem 15. Mai für etwa drei Monate auskunftspflichtige Personen persönlich befragen. Wer sich für diese Aufgabe interessiert, muss unter anderem volljährig, kontaktfreudig und redegewandt sein und, da es bei den Befragungen um vertrauliche Informationen geht, verschwiegen. Außerdem müssten Interessierte für die Aufgabe zeitlich flexibel und mobil sein sowie über gute Deutschkenntnisse verfügen. Fremdsprachenkenntnisse sind laut Kreisverwaltung von Vorteil. Die ehrenamtlich tätigen Interviewer sollen eine steuerfreie Aufwandsentschädigung von 4 bis 10 Euro pro Interview erhalten. Interessierte melden sich bei der Zensusstelle, Hannes Reifers und Maria Bundschuh, Telefon 07274 53-4649, E-Mail: zensus.info@kreis-germersheim.de.