In Jockgrim wird ein Stimmbezirk nachgezählt. Wahlergebnisse auf dem Landesportal frieren derweil ein.

Florian Bellaire und die CDU liegen im Wahlkreis Wörth vorn. Das war am Sonntagabend, nachdem die Wahllokale geschlossen hatten, recht schnell klar. Das Ergebnis, das auf der Internetseite des Landeswahlleiters bei Redaktionsschluss angezeigt wurde, war dennoch unvollständig. Einer von 51 Stimmbezirken war demnach gegen 23 Uhr noch nicht ausgezählt. Der Grund: In Jockgrim musste nachgezählt werden.

„Es hat einen Zählfehler gegeben“, sagt Bürgermeister Karl Dieter Wünstel am Montag auf Nachfrage. Wenn Ergebnisse im Wahlbüro ausgezählt sind, werden sie ins System übertragen und die Daten nochmal kontrolliert. Dabei sei eine „minimale Diskrepanz“ in einem Stimmbezirk festgestellt worden. Deshalb wurde ein zweites Mal gezählt.

Ergebnisse aus den Wahllokalen werden über Gemeinden und Kreise gebündelt und an den Landeswahlleiter übermittelt. Auf dessen offizieller Seite werden sie bis auf Ortsebene veröffentlicht. Am Wahlabend wird der Auszählungsstand auf dem Portal fortlaufend aktualisiert. Als am Sonntag landesweit nur noch Zahlen aus zehn von insgesamt 4692 Wahlbezirken fehlten, wurde diese Aktualisierung automatisch bis zur Feststellung des vorläufigen Landesergebnisses unterbrochen. Sprich: Erst nachdem auch der letzte Stimmbezirk ausgezählt war, gab es wieder Bewegung auf der Internetseite.

Genau in diese zeitliche Lücke fiel die wiederholte Auszählung in Jockgrim. Ganz knapp, nachdem die Meldung des Landeswahlleiters aufgeploppt war, habe das Ergebnis festgestanden, berichtet Wünstel. Letztlich sei es übermittelt worden, aber im System hängengeblieben. Gegen 22 Uhr sei die ganze Verbandsgemeinde ausgezählt gewesen.

Die Zahlen aus dem einzelnen Stimmbezirk haben die in der RHEINPFALZ veröffentlichten Ergebnisse im Wahlkreis Wörth nur vereinzelt minimal hinter dem Komma – siehe aktualisierte Grafik – verschoben.

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