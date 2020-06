Während einer Streifenfahrt erblickten Polizeibeamte aus Wörth am Sonntagmorgen gegen 7.45 Uhr auf der L 549 in Verlängerung der Kandeler Straße in Rheinzabern einen auf der Fahrbahn umherlaufenden Yorkshire Terrier. Nachdem die Gefahrenstelle polizeilich abgesichert war, konnte das Vertrauen des verängstigten Hundes gewonnen werden. Der Rüde wurde zunächst zur Polizeiinspektion Wörth gebracht und bis zum Eintreffen von Mitarbeitern der Tierauffangstation Terra Mater aus Lustadt versorgt. Bislang ergaben sich keine Hinweise auf den Hundehalter. Die Tierauffangstation bittet diesbezüglich um telefonische Kontaktaufnahme unter 06347 608672.