Mehr Regale haben das Sortiment im Selbstbedienungsmarkt wachsen lassen. Zudem gibt es neue Produkte. Wie das bei den Kunden ankommt.

Nachdem der Yobsti-Markt an der Hauptstraße in Knittelsheim Ende 2024 geöffnet hatte, fand Mitte vergangenen Jahres nach etwa einmonatiger Schließung eine Wiedereröffnung, ein sogenanntes Reopening statt. Grund war laut Konrad Claus von der Betreiberfirma Yobst, Mannheim, eine Umstrukturierung. Diese habe sich zum einen auf die Möblierung der Ladenfläche von rund 40 Quadratmetern und zum anderen auf das Sortiment bezogen. Erst Anfang Februar sei bei zeitweiser Marktschließung erneut umgebaut worden, sei die Länge der Regalmeter weiter gewachsen und ein weiterer Kühlschrank aufgestellt worden.

Neuer Handelspartner

Das Sortiment wurde laut Claus insofern verändert, dass ein neuer Handelspartner nun einmal pro Woche neue Ware in den Laden bringt, darunter Artikel günstiger Handelsmarken. Zuvor habe man mehr auf direktvermarktende Erzeuger aus der Region gesetzt. Weil man von denen aber zu wenig gehabt habe und die Erzeuger teilweise zu klein seien und nur geringe Mengen hätten liefern können, seien die Regale manchmal leer geblieben. Das sei nun anders, wenngleich die regionalen Erzeuger mit ihren Produkten weiterhin einen Schwerpunkt bildeten.

Neu im Sortiment seit vergangenem Sommer: Haushaltwaren, Wasch- und Reinigungsmittel zum Beispiel. Foto: Michael Gottschalk Neben haltbaren Artikeln gibt es auch Frisches: Obst, Gemüse und Backwaren. Foto: Michael Gottschalk Bezahlt wird an der Selbstbedienungsscannerkasse – bargeldlos. Foto: Michael Gottschalk Der Selbstbedienungsladen Yobsti in Knittelsheims Ortsdurchfahrt ist von Montag bis Sonntag geöffnet. Foto: Michael Gottschalk Foto 1 von 4

War Ende 2024 von rund 350 Produkten die Rede, die es im Yobsti zu kaufen gebe, sind es nach Claus’ Angaben nun bis zu 600. Nun gebe es unter anderem Getränke und Haushaltsartikel, zum Beispiel Wasch- und Reinigungsmittel sowie Kaffeefilter und Alufolie. Dank des größeren Sortiments könne man im Knittelsheimer Yobsti nun seinen Wocheneinkauf erledigen. Claus weist darauf hin, dass der Laden seit dem Umbau im vergangenen Sommer gut läuft. „Die Zahlen sind so weit gut, allerdings sehen wir natürlich immer noch Luft nach oben“, sagt er, ohne Umsatzzahlen zu nennen. Und: „Wir fühlen uns auf dem richtigen Weg.“ Die Kunden kämen vor allem aus dem Kätzeldorf selbst, aber auch aus den unmittelbaren Nachbarorten. Und dank der guten Lage an der Ortsdurchfahrt profitiere man auch von Durchfahrenden.

Fünf Yobstis

Der Yobsti in Knittelsheim sei nach dem in Kandel der zweite gewesen. Wobei die anfängliche Container-Lösung in Kandel Geschichte, der Markt in ein Ladenlokal in der Innenstadt umgezogen sei. Der Container stehe mittlerweile in Völkersweiler (Kreis SÜW). Ein weiterer Yobsti sei in Schwanheim (Kreis Südwestpfalz) eröffnet worden und im vergangenen Sommer der fünfte, bis dato letzte und mit rund 100 Quadratmetern größte von allen, im badischen Huttenheim.

Expansionspläne

Auf die Frage nach weiterer Expansion von Yobsti antwortet Claus, dass diese durchaus möglich ist. Derzeit sei man noch dabei, das Kerngeschäft zu optimieren, um dann verstärkt Filialen eröffnen zu können. Es gebe zahlreiche Anfragen von Kommunen. Das Ladenkonzept sieht vor, das sich der Kunde an den Regalen und Kühlschränken selbst bedient, die ausgewählte Ware scannt und dann bargeldlos bezahlt.

Yobst war nach früheren Angaben ursprünglich eine reine Software-Firma, die das dem Yobsti-Konzept zugrunde liegende Computerprogramm selbst entwickelt hat.

Info

Yobsti Knittelsheim, Hauptstraße 18. Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 6 bis 22 Uhr. Nur der Yobsti in Kandel hat von Montag bis Sonntag, 6 bis 24 Uhr, geöffnet. Weitere Infos: https://yobst.de

