Der Hashtag „#xundbleiwe“ ist in aller Munde – und auch auf T-Shirts der Mitarbeiter der Verbandsgemeinde, der Ortsgemeinden und ihrer Familien. Mit der T-Shirt-Aktion wollten sie Geld für das Braun’sche Stift sammeln. Dabei kamen am Ende 1.100 Euro zusammen. So trugen die Mitarbeiter den Wunsch, dass ihre Mitbürger „gesund bleiben“, also „#xundbleiwe“ mögen, für alle deutlich sichtbar auf der Brust. Den Scheck übergab nun Bürgermeister Matthias Schardt an Geschäftsführer Wolfgang Kuhn – natürlich mit dem gebührenden Sicherheitsabstand von 1,50 Metern. Schardt hatte die Aktion ins Leben gerufen.

Ortsbürgermeister Reiner Hör, Stiftungsratsvorsitzender des Seniorenheims, zeigte sich ebenfalls angetan und betonte, wie stolz er darauf sei, dass das Braun’sche Stift so viel Unterstützung von unterschiedlichen Seiten erfahre. Das Team des Seniorenheims mache hervorragende Arbeit, besonders unter diesen schwierigen Umständen.

Das Geld werde für ein Odo-Care-Abfallsystem im Stifterbau investiert. Das System mindert den Geruch von Abfällen erheblich, reduziert die Ansteckungsgefahr von Viren und Bakterien und trägt damit zur Betriebssicherheit und Lebensqualität der Bewohner bei, erklärte die Pflegedienstleiterin Astrid Bentz.