Grünmaßnahmen können aus dem „Sonderkontingent – Mehr Grün im Dorf“ gefördert werden, war in der RHEINPFALZ zu lesen. In der jüngsten Ratssitzung griff Ortsbürgermeister Mattias Schardt (CDU) das Thema auf und nannte exemplarisch zusätzliche Pflanzbeete an den Ortseingängen und die Baumscheiben im Wohngebiet Niederhorst, die zu klein bemessen seien. Hierdurch seien die Gehwege beschädigt und die Bäume seien in einem „erbärmlichen Zustand“. Werner Gebhardt (CDU) regte an, die relativ freie und gerade Rheinstraße durch Pflanzinseln aufzulockern, die auch den Verkehr bremsen würden. Dies könne durch einige hochstämmige Bäume im Grünstreifen zwischen der Straße und dem Fußweg zur Hugo-Dörrler-Halle ergänzt werden. Felix Bondarenko (Grüne) schlug vor, bis Juni Vorschläge zu sammeln und zu priorisieren, damit rechtzeitig vor dem Stichtag die Förderanträge gestellt werden können.