Im Kampf um einen Geldautomaten im Ort lassen die Neuburger nicht locker. Fast 700 Unterschriften hat die SPD gesammelt und der Sparkasse übergeben. Wie stehen die Chancen?

Am 30. September vergangenen Jahres hat die Sparkasse Südpfalz ihre Filiale in Neuburg geschlossen. Verbunden damit war der Abbau des Geldautomaten. Der knapp 2700 Einwohner zählende Ort war damit von der Bargeldversorgung mehr oder weniger getrennt. Schon damals wollte der SPD-Ortsverein die nur rund drei Wochen vor der vollzogenen Schließung getroffene Entscheidung nicht akzeptieren. In einem Brief baten die Sozialdemokraten Sparkassen-Vorstand Svend Larsen darum, seine Entscheidung zu überdenken. Vergeblich.

Doch ans Aufgeben dachten die Mitglieder des SPD-Ortsvereins nicht. Sie initiierten eine Unterschriften-Aktion. „Innerhalb weniger Wochen haben rund 700 Personen die Petition gegen den Abbau des Geldautomaten unterschrieben“, informiert Arnika Eck, Vorsitzende des SPD-Ortsvereins. Rund 300 Menschen haben die Petition online unterschrieben. Ansonsten lagen die Unterschriftenlisten bei der Kerwe sowie in den örtlichen Geschäften aus. Vor wenigen Tagen übergab Eck zusammen mit Norbert Pfirmann, SPD-Fraktionssprecher im Gemeinderat, die Listen an den Vorstand der Sparkasse Südpfalz.

Hoher Anteil älter Bürger

„Wir sind eine nicht gerade kleine Gemeinde mit einem relativ hohen Anteil älterer Bürger“, so Eck. Im Ort gibt es zwei Bäckereien und zwei kleine Geschäfte, „die nicht wie Supermärkte Bargeld ausgeben können“. Außerdem verfügten die Einzelhändler oder Kneipen nicht über elektronische Zahlungsmöglichkeiten. „Die bargeldlose Welt ist noch lange nicht in den Dörfer angekommen, man kann die Menschen nicht einfach von der Bargeldversorgung abhängen“, begründen Eck und Pfirmann die SPD-Initiative. Es gebe viele Menschen, die nicht mobil seien und deshalb nicht so leicht in einen Nachbarort gelangen könnten, um Bargeld abzuheben.

Die Sparkasse verteidigt ihre Entscheidung, wonach die vom Verwaltungsrat auf Empfehlung der Sparkasse Südpfalz getroffene Entscheidung endgültig sei. „Natürlich ist sich die Sparkasse Südpfalz ihrer Verantwortung für die Region und für ihre Kunden in Neuburg sehr bewusst. Eine der Leitplanken der neuen Konzeption für das Zweigstellennetz unserer Sparkasse war, auch in Zukunft möglichst kurze Wege für die Menschen in der Südpfalz zu unserem umfassenden Service- und Beratungsangebot zu gewährleisten“, teilt die Sparkasse auf Anfrage mit. So betrage etwa die Entfernung zu einem Standort, an dem sich die Kunden kostenfrei mit Bargeld versorgen könnten, von jeder südpfälzischen Ortsgemeinde aus maximal 7,5 Kilometer. „Dies gilt selbstverständlich auch für die Verbandsgemeinde Hagenbach, die durch unseren gleichnamigen Regionalmarkt abgebildet wird. Im Falle von Neuburg liegen mit dem Beratungscenter in Hagenbach und dem Beratungspunkt in Berg zwei Standorte innerhalb des genannten Radius“, argumentiert die Sparkasse.

Automatenaufsteller als Lösungsvorschlag

Eck und Pfirmann hatten bei ihrem Besuch bei der Sparkasse nicht nur die Unterschriftenliste im Gepäck, sondern auch einen Lösungsvorschlag: einen Kooperation mit einem internationalen Automatenaufsteller. „Dieses Model gibt es häufig in Deutschland und in internationalen Touristenregionen, wo Geldinstitute und Sparkassen mit dem Aufsteller kooperieren“, so die SPD-Vertreter. Man brauche dafür einen oder mehrere Sponsoren, einen zentralen Platz mit einer Parkmöglichkeit und Strom. Bis auf die Sponsoren haben man das alles schon gefunden. Bei der Suche nach Sponsoren hoffe man auf die Sparkasse, „die auch sonst in der Region immer großzügig spendet“. Denkbar sei auch, dass sich mehrere Sponsoren zusammentun. „Unser Ziel ist es, dass unser Dorf nicht immer mehr Infrastruktur einbüßt und ein Teil der Bevölkerung völlig abgehängt wird“, sagen Eck und Pfirmann.

Zu der Frage nach dem Automatenaufsteller beziehungsweise einer möglichen Sponsorenschaft äußert sich die Sparkasse nicht. „Als wichtiger Unterstützer der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung in der Südpfalz stehen wir – wie wir es grundsätzlich mit allen Kommunen und Institutionen in unserem Geschäftsgebiet pflegen – im kontinuierlichen Austausch“, teilt das Geldinstitut auf die entsprechende Anfrage mit.