Dass die Sparkasse ihre Filiale in Neuburg geschlossen hat, haben die Bürger akzeptiert. Nicht aber, dass auch der Geldautomat abgebaut wurde.

„Wir befinden uns im Jahr 50 v. Chr. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt... Ganz Gallien? Nein! Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Babaorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen...“ – Wer kennt die Zeilen nicht, die jeden Asterix-Band einleiten? Längst sind die unbeugsamen Gallier zum geflügelten Wort geworden: Widerstand leisten gegen einen übermächtigen Gegner; sich in einer ausweglos erscheinenden Situation allen Widrigkeiten zum Trotz zur Wehr setzen – das sind die Attribute, die doch jeder von uns so gerne für sich reklamiert. Aber wie oft wird man dem tatsächlich gerecht? Die Hartnäckigkeit, mit der die Neuburger um ihren Geldautomaten streiten, erinnert jedoch durchaus an die Zähigkeit der unbeugsamen Gallier.

Vor wenigen Tagen haben Mitglieder des SPD-Ortsvereins eine von knapp 700 Bürgern unterschriebene Petition an den Vorstand der Sparkasse Südpfalz übergeben. Gefordert wird, dass das Geldinstitut den im Vorjahr abgebauten Geldautomaten wieder aufstellt oder mit einem international tätigen Automatenaufsteller kooperiert, um die Bargeldversorgung in dem einstigen Fischerdorf mit seinen knapp 2700 Einwohnern sicherzustellen. Es war nicht der erste Versuch der Neuburger den Sparkassen-Vorstand zum Umdenken zu bewegen.

Sehr kurzfristige Schließung

Nicht nur die Sparkasse, auch viele andere Banken in Deutschland haben in den vergangenen Jahren ihr Filialnetz ausgedünnt. Besonders stark betroffen davon ist der ländliche Raum. Die fortschreitende Digitalisierung und stark veränderte Kundengewohnheiten werden zumeist als Gründe für die Schließung von Standorten angeführt. Mittlerweile erfolgen rund 80 Prozent der Überweisungen online, immer weniger Kunden finden den Weg in die örtliche Filiale.

Das waren auch die Gründe, die die Sparkasse Südpfalz im September vergangenen Jahres anführte, als sie die – sehr kurzfristige – Schließung ihrer Geschäftsstelle in der Neuburger Hauptstraße verkündete. Dass sich die Kundenberater aus dem Ort zurückzogen, war für die Einheimischen zu verkraften, nicht aber, dass sie ihren Geldautomaten mitnahmen. Der Abbau des Geldautomaten sei ein essenzieller Nachteil für einen Großteil der Bevölkerung, argumentierten die Sozialdemokraten im Herbst des vergangenen Jahres. Die SPD stand damals bereits an der Spitze des Widerstands gegen den infrastrukturellen Kahlschlag.

Sparkasse bleibt bei ihrer Entscheidung

Ganz wie die Gallier ließen sich die Neuburger von dem Misserfolg nicht entmutigen. Rund 700 Bürger unterschrieben die Petition. Die Argumente waren identisch mit denen aus dem Herbst. Es gebe im Dorf zahlreiche ältere, eingeschränkte, aber auch jungen Menschen, die nicht mobil seien, die nicht so leicht in die Nachbarorte gelangten, um an Bargeld zu kommen. Gerade der älteren Bevölkerung mute man zu, die Bargeldversorgung an einen Familienangehörigen oder Mitbürger zu delegieren. Damit nehme man ihnen ein Stück Selbständigkeit. Außerdem verfügten die Einzelhändler und Kneipen im Ort – auch wegen der vielen Kleinbeträge – nicht über elektronische Zahlungsmöglichkeiten. Noch ein Grund, warum ein Geldautomat essenziell für das dörfliche Zusammenleben ist.

Wie schon im Vorjahr verwies die Sparkasse erneut darauf, dass die die Entscheidung endgültig sei. Filiale und Geldautomat sind Geschichte. Eine der Leitplanken der neuen Konzeption für das Zweigstellennetz der Sparkasse sei, auch in Zukunft möglichst kurze Wege zum Service- und Beratungsangebot zu gewährleisten. So betrage die Entfernung zu einem Standort, an dem sich Kunden der Sparkasse kostenfrei mit Bargeld versorgen können, von jeder südpfälzischen Ortsgemeinde aus maximal 7,5 Kilometer. Das sei auch für die Neuburger so, die sich in Hagenbach und Berg mit den begehrten Scheinen eindecken könnten.

Gut möglich, dass die Geschichte damit zu Ende ist. Vielleicht aber auch nicht, schließlich ist dem gewitzten Asterix auch in ausweglos scheinenden Situationen noch immer die rettende Idee gekommen.