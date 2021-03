Anlässlich des Weltfrauentags sind die Gleichstellungsbeauftragten der Stadt und des Kreises Germersheims am 8. März auf die Fahrräder gestiegen und haben „ Wundertüten“ an Frauen coronakonform verteilt. Neben Blumensamen und einer kleinen Süßigkeit, findet man in der Tüte auch Informationen zur Veranstaltungsreihe des Landkreises Germersheim im Rahmen des Weltfrauentags aber auch wichtige Informationen zum Hilfetelefon. „Gerade in der aktuellen Krise sind Frauen diejenigen, die im besonderen Maße die Krise mitstemmen, sei es dadurch, dass viele Frauen im Gesundheits- und Sozialsektor tätig sind oder zumeist die Kinderbetreuung und Versorgung übernehmen. Deshalb sollte man dies besonders wertschätzen.“, betonen die beiden Gleichstellungsbeauftragten Denise Hartmann-Mohr und Lisa-Marie Trog.