Im vergangenen Jahr hat sich die Stadt in drei Arbeitsgruppen mit den Themen Innenstadtroute, Baukultur und Image befasst. Dieses Auftaktjahr diente dazu, Ideen zu sammeln und sich untereinander sowie den Prozess „Aktive Stadt“ kennenzulernen. Jetzt möchte die Arbeitsgruppen den nächsten Schritt gehen und sich an die Umsetzung machen.

Als nächstes steht die Neubepflanzung der Sandstraße an. Die Pflanzbeete sollen erneuert und neue Bäume gepflanzt werden; in diesem Zuge möchte die Stadtverwaltung auch über die Funktion und Struktur der Ecke Eugen-Sauer-Straße/Sandstraße und den Eingang zum queichbegleitenden Weg diskutieren. Interessierte, insbesondere aus der Sandstraße, aber auch aus ganz Germersheim sind zum Workshop am Donnerstag, 24. September, um 18.30 Uhr, auf dem Kinovorplatz in der Sandstraße 12a eingeladen. Bei schlechtem Wetter findet der Workshop im Bürgersaal im Stadthaus, Kolpingplatz 3 statt. Informationen dazu werden kurzfristig auf der städtischen Homepage www.germersheim.eu zu finden sein. Wichtig: Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen statt.