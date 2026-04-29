Wolfgang Rinnert ist ab 1. Mai offiziell Werkleiter der Verbandsgemeindewerke Hagenbach. Der Verbandsgemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung Rinnerts Bestellung einstimmig genehmigt. Rinnert tritt die Nachfolge von Klaus Ritter an, der seit fast einem Jahr krankheitsbedingt ausfällt. Seither leitete Rinnert die VG-Werke kommissarisch. Ritter werde dauerhaft arbeitsunfähig sein, deshalb müsse man die Stelle neu besetzen, um die Handlungsfreiheit der Werke zu bewahren, sagte Bürgermeisterin Iris Fleisch (CDU).

Rinnert ist von Beruf Tiefbau-Ingenieur und hat beim Landesbetrieb Mobilität gearbeitet, bevor er 1992 zur VG-Verwaltung kam. Seit 1996 ist er stellvertretender Werkleiter und stellvertretender Fachbereichsleiter Tiefbau.