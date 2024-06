Wolfgang Grill wurde jüngst offiziell in sein neues Amt als Leiter des Caritas-Altenzentrums St. Elisabeth eingeführt. „Herr Grill ist universell einsetzbar“, würdigte Caritas-Direktor Vinzenz du Bellier den neuen Einrichtungsleiter, der seit 2012 schon ganz verschiedene Aufgaben im Dienst des Caritasverbandes der Diözese Speyer bewältigt hat. Grill ist Diplom-Wirtschaftsjurist und war von 2002 bis 2012 selbstständig, bis ihn der Caritas-Verband „abwarb“, wie du Bellier es formulierte. Nach ersten Jahren im Einsatz in Neustadt wechselte er 2015 in die Zentrale nach Speyer, wo er die Aufgabe des Referenten für soziale Sicherung übernahm. Während einer Elternzeitvertretung schulterte er bis Ende 2023 zunächst mit Claudia Wetzler gemeinsam und nach deren Verabschiedung in den Ruhestand allein die Leitung des Caritas-Zentrums Speyer, bis er im November 2023 wieder seine Referententätigkeit aufnahm. Seit April dieses Jahres ist er Leiter des Caritas-Altenzentrums St. Elisabeth in Germersheim.