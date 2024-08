Gut besucht war das „Woi- un Gässelfest“ in Weingarten während des Wochenendes. Es ist neben der Kirchweih, die in wenigen Wochen gefeiert wird, das größte Fest der Weingartner. Die Bewohner der Nachbargemeinden kommen immer wieder gerne zum Feiern in den Ort. „The Bombshells“ sorgten am Freitagabend für Stimmung, „Dougie and the Blind Brothers“ am Samstagabend. Nach dem ökumenischen Gottesdienst am Sonntag ging es nahtlos mit Blasmusik verschiedener Kapellen weiter. Und dass die Menschen in der Region friedlich feiern können, zeigte sich bei Nachfrage bei der Polizei in Germersheim. Es gab nämlich keine relevanten Einsätze, hieß es dort.