Die Tage bis zu Weingartens Fest der Feste sind gezählt. Von Freitag, 2., bis Sonntag, 4. August, wird im Dorf wieder das „Woi- und Gässelfescht“ gefeiert, das 36. Offiziell los geht’s auf der Bühne am Freitag um 19 Uhr – traditionell wird Freiwein ausgeschenkt. Eine halbe Stunde später spielt im Festzelt der Musikverein Hatzenbühl auf. Wieder eine halbe Stunde später stehen „The Bombshells“ auf der Bühne. Samstags haben im Festzelt die „Pälzer Polkabuwe“ von 18.30 bis 20.30 Uhr ihren Auftritt. Und ab 20 Uhr steht auf der Festbühne das Trio „Dougie an The Blind Brothers“. Der „Woi- un Gässelfescht“-Sonntag startet um 11 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der katholischen Kirche in der Neugasse. Ab 12 Uhr sorgen dann im Festzelt verschiedene Musikvereine für Blasmusik. Zu trinken und zu essen (auch vegan) gibt es an allen Tagen.