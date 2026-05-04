Ein Feuer war am Donnerstag, 23. April, gegen 15.20 Uhr, in einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses in der Landauer Straße ausgebrochen. Der Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Fünf Bewohner des Hauses wurden mit Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 200.000 Euro.

In der Folge hatten die Staatsanwaltschaft Landau und die Kriminalpolizei Landau die Ermittlungen aufgenommen. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft wurde der Brandort zwischenzeitlich durch einen Gutachter untersucht, heißt es nun in einer Pressemitteilung. Eine Brandursache habe bislang nicht ermittelt werden können. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalpolizei Landau dauern weiter an.