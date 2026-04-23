Feueralarm in der Landauer Straße. In einem Mehrfamilienhaus brennt es. Das Gebäude muss von der Feuerwehr evakuiert werden.

Die freiwilligen Feuerwehren der Verbandsgemeinde Jockgrim kommen derzeit nicht zur Ruhe. Heute, am Donnerstag, 23. April, brannte eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Landauer Straße in Jockgrim. Alarmiert wurden die Wehren aus Jockgrim und Hatzenbühl um 15.16 Uhr, kurze Zeit später wurde die Wehr aus Rheinzabern und die Wörther Wehr wegen der Drehleiter zusätzlich alarmiert.

Bewohner werden über mobile Leitern aus dem Gebäude geholt, weil das Treppenhaus verraucht ist. Foto: Barbara Eichenlaub

Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand eine Wohnung im Erdgeschoss in Vollbrand, berichtete Pressesprecher Benedikt Endres. Die Bewohnerin der brennenden Wohnung hatte sich noch nach draußen retten können. Weitere Hausbewohner aus den darüber liegenden Wohnungen standen an den Fenstern ihrer Wohnungen, weil sie nicht mehr durch das stark verrauchte Treppenhaus aus den Wohnungen flüchten konnten. Deshalb mussten sie von der Feuerwehr über mobile Leitern gerettet werden. Von den Geretteten wurden vor Ort mindestens fünf vom ebenfalls alarmierten Einsatz-Team Gesundheit des Kreises Germersheim versorgt und betreut. Mit dabei waren ein Leitender Notarzt und mehrere Rettungswageneinheiten sowie Kräfte des DRK-Ortsverbandes Jockgrim.

Bewohner geschockt

Gut eine Stunde nach dem Eintreffen der Feuerwehren war der Brand gelöscht. An der Außenseite des Hauses, dort, wo die Balkone hängen, war zu sehen, dass die Fenster der Wohnung im ersten Obergeschoss durch das Feuer beschädigt wurden, ebenso die Fassade bis fast zum Flachdach. Alle Bewohner des vom Feuer betroffenen Gebäude-Drittels hielten sich draußen vor den Eingängen auf, sichtlich geschockt wegen der Katastrophe in ihrem Haus. Atemschutzgeräteträger entrauchten das Treppenhaus und die Wohnung und warfen durch das Feuer zerstörtes Inventar über den Balkon nach draußen. Nach und nach konnten die Einheiten wieder abziehen, die letzten, als sicher war, dass keine Glutnester in den zerstören Räumen zurückblieben. Die Polizei ermittelt die Brandursache.