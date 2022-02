Schreck in der Morgenstunde: Wegen eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus der Großen Kirchenstraße in Rheinstetten (Kreis Karlsruhe) musste am Donnerstagmorgen ein Bewohner über eine Leiter evakutiert werden. Glücklicherweise kamen alle Hausbewohner mit dem Schrecken davon.

Gegen 6.35 Uhr wurde die brennende Wohnung von einem Nachbarn entdeckt. Die Freiwillige Feuerwehr Rheinstetten, die mit insgesamt neun Fahrzeugen und 57 Einsatzkräften vor Ort war, konnte die Flammen in der Wohnung löschen. Ein Anwohner einer Dachgeschosswohnung musste durch die Feuerwehr über ein Fenster mithilfe einer Ausziehleiter aus dem Wohnhaus evakuiert werden.

Der Brandherd dürfte nach den ersten Einschätzungen die Revisionstüre des Kamins sein. Die genaue Brandursache kann zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht zweifelsfrei bestimmt werden. Durch den Brand wurde die Wohnung vollständig zerstört. Auch die Decke zum Obergeschoss ist entsprechend beschädigt und muss nach jetzigem Stand erneuert werden. Zudem kam es aufgrund der Löscharbeiten zum Wassereintritt im Erdgeschoss durch die Decke. Der Sachschaden wird auf zirka 100.000 Euro geschätzt