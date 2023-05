Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Über fehlenden Wohnraum klagen in Deutschland derzeit viele Kommunen. Doch das in kein Vergleich zu dem Mangel, der in den frühen 1950er-Jahren in den zerstörten Städten des Landes herrschte. Auch in Germersheim. Dort wusste man sich aber zu helfen.

„Wenn man heute, sieben Jahre nach Kriegsende, durch die Straßen Germersheims geht, kann doch festgestellt werden, daß die Wunden des Kriegs langsam verheilen. Damals waren von