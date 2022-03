Mit dem bezahlbaren Wohnraum in der Stadt Kandel befasst sich ein Antrag der Linken, der im Vorfeld der Stadtratssitzung am Donnerstag, 3. März, gestellt wurde. „Die öffentliche Hand muss sich wieder verstärkt in den Wohnungsmarkt einmischen“, fordert Linken-Ratsmitglied Achim Eich. Deshalb hat seine Fraktion der Verwaltung Fragen gestellt, unter anderem nach der Zahl neu geschaffener Einfamilienhäuser, Eigentums-, Miet- und Sozialwohnungen in der Stadt Kandel seit 2010.

Ein weiteres Thema auf der Tagesordnung ist die Festlegung der Vergabekriterien der verbliebenen städtischen Grundstücke im Baugebiet K2.

Die Sitzung findet am Donnerstag, 19 Uhr, als Videokonferenz unter https://meet.goto.com/851169925 statt. Außerdem kann sie im Sitzungssaal der Verbandsgemeindeverwaltung, Gartenstraße 8, 76870 Kande, verfolgt werden.