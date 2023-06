Nicht mehr bewohnbar ist ein Haus in der Lingenfelder Schulstraße, in dem es am Sonntagnachmittag gebrannt hat. Wie der Wehrleiter der Verbandsgemeinde, Steffen Andres, berichtet, sei die Feuerwehr um 17.28 Uhr alarmiert worden. Das Gebäude war laut Feuerwehr komplett verraucht. Im ständigen Wechsel hätten mehrere Atemschutztrupps den Brandherd lokalisiert und abgelöscht. Ein Raum sei komplett ausgebrannt, das Gebäude momentan nicht bewohnbar. Die Schulstraße habe während des Einsatzes, bei dem 61 Kräfte der Feuerwehren Lingenfeld, Westheim, Lustadt und Germersheim mit 18 Fahrzeugen – darunter eine Drehleiter – im Einsatz waren, gesperrt werden müssen. Ebenfalls vor Ort waren der Rettungs- und Sanitätsdienst, die Polizei und das THW. Nach gut drei Stunden sei das Feuer gelöscht gewesen. Bis Montagmorgen habe es eine Brandwache gegeben. Zunächst sei nicht klar gewesen, wie sich der Brand entwickelt, doch die Feuerwehr habe ihn in den Griff bekommen, sagt Andres. Auf benachbarte Gebäude in der engen Straße sei das Feuer nicht übergegriffen.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die drei Bewohner des Hauses seien nicht zu Hause gewesen und erst später hinzugekommen. Sie seien nun bei Verwandten untergekommen. Das Gebäude sei zwar nicht bewohnbar, aber wohl nicht einsturzgefährdet. Der Wehrleiter geht davon aus, dass das Feuer in der Küche ausbrach. Zur Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Am Montag soll eine Begehung des Brandorts mit einem Sachverständigen stattfinden, teilt die Polizei auf Anfrage mit. Sie geht von einem Sachschaden in sechsstelliger Höhe aus.