Das 3,4 Hektar große Gelände der ehemaligen Gumasol Rubber Tec GmbH soll auf keinen Fall Gewerbegebiet bleiben – egal, wem es gehört. Unisono legen sich Bürgermeister Marcus Schaile und Baudezernent Sascha Hofmann auf eine zukünftige „lockere Wohnbebauung“ fest. Wer dort wann baut, ist eine ganz andere Frage.

Diese Fläche sei eine Art Wohnbau-Bonus für die Stadt, da sie in der Regionalplanung Rhein-Neckar noch gar nicht als solche erfasst sei, sagt Hofmann gegenüber der RHEINPFALZ. Im aktuellen Entwurf des sogenannten Einheitlichen Regionalplanes Rhein-Neckar wird für die Region festgelegt, wo Wohnhäuser gebaut, beziehungsweise Gewerbe und Industrie angesiedelt werden können (wir berichteten). Für Germersheim sieht der Plan vor, vorhandene Flächen zu nutzen wie etwa das Baugebiet „Westheimer Neuland“. Für Germersheim sei es also kein Problem, dass keine zusätzlichen Flächen für Wohnbebauung ausgewiesen werden.

Für Rubber-Tec GmbH läuft Restabwicklung

Rubber-Tec Insolvenzverwalter Martin Wiedemann (Ernestus Rechtsanwälte, Mannheim) sagte auf Nachfrage der RHEINPFALZ, dass innerhalb des Insolvenzverfahrens noch Gespräche zur Verwertung des Geländes und vorhandener Produktionsgerätschaften laufen. Diese Restabwicklung könnte im Sommer erledigt sein, schätzt Wiedemann. Als Eigentümer des Geländes gilt nach wie vor eine sogenannte Briefkastenfirma auf Mauritius. Die Produktion bei Gumasol Rubber Tec ist nach jahrelangen Problemen und mehreren Insolvenzverfahren seit Ende November 2020 eingestellt. Zuletzt waren dort noch 46 Mitarbeiter von einstmals mehreren Hundert beschäftigt. Als die indische Ruia-Group, die vielen Beteiligten als die Wurzel allen Übels gilt, das Werk 2010 übernahm, waren es noch 110 Mitarbeiter.

Lockere Bebauung, keine großen Wohnblocks

Fast komplett ausgeschöpft sind die Gewerbe- und Industrieflächen. Einzig auf dem noch nicht bebauten Teil der Insel Grün, die der Daimler AG gehört, weist der Regionalplan noch ein „Vorranggebiet für Industrie und Logistik “aus. Dass die ehemalige Gumasol-Fläche kein Gewerbegebiet bleiben soll, begründet Schaile mit der Nähe zur Innenstadt. „Als das damalige Gummi Mayer Werk gebaut wurde, lag es weit vor den Toren der Stadt“, erinnert sich der Bürgermeister an seine Kindheit. Mittlerweile ist das Werksgelände von der Stadt umringt und durch seine Nähe zur Innenstadt geradezu ideal für Wohnbebauung. „Aber nicht mit Hochhäusern“, wie Baudezernent Hofmann sagt. Man könne sich dort aber gut eine lockere Bebauung mit Ein- und kleineren Mehrfamilienhäusern vorstellen. Deshalb soll die Änderung des Geländes von Gewerbe- in Wohnbauflächen in den aktuellen Regionalplan aufgenommen werden.

12 Wohncontainer für Obdachlose

Um ein Bauprojekt ganz anderer Art geht es am Alten Hafen 10 („Villa Sorgenfrei“) in Germersheim. Die dortige Obdachlosenunterkunft soll um 12 Container erweitert werden. Darüber diskutiert am Donnerstagabend der Germersheimer Bauausschuss. „Es gibt immer mehr Obdachlose, aus welchen Gründen auch immer“, sagte dazu Bürgermeister Marcus Schaile. Die 8 Zimmer am Alten Hafen und die 18 Zimmer im ehemaligen Polizeigebäude in der 17er-Straße seien ziemlich voll. Mit neuem Wohnraum könne man einerseits Distanz schaffen zwischen Obdachlosen und Asylbewerbern, ein Verhältnis, das nicht immer reibungslos sei, so Baudezernent Sascha Hofmann. Auch die Trennung Infizierter von Gesunden sei in Coronazeiten so besser zu erreichen. „Wir hatten da ja einige Fälle“, so Schaile.

Container für Rückweg in die Eigenständigkeit

Für die Containerlösung spricht laut Schaile einerseits, dass sie schnell umzusetzen ist, andererseits, dass das Land coronabedingt Zuschüsse bezahle. Die Kostenschätzung für Wohn und einen Sanitärcontainer liegt bei rund 226.000 Euro. Es gehe aber nicht allein darum, den Menschen ein Dach über dem Kopf zu verschaffen, betont der Bürgermeister. „Wir haben uns externen Sachverstand dazugeholt und wollen das Ganze organisatorisch neu auf die Beine stellen.“ Das bedeute, dass die Menschen nicht nur versorgt, sondern auch auf einen Weg in die Eigenständigkeit gebracht werden – „wenn sie das wollen und können“.

Wichtig sei auch, mehr Platz zu bekommen, damit beispielsweise nicht eine in Not geratene Frau auf einer Etage mit lauter Männern wohnen muss. Es gehe ausdrücklich nicht um eine Verlegung der Menschen von der Stadtmitte an den Stadtrand, sondern um eine Erweiterung der Wohnmöglichkeiten für Menschen ohne Wohnung. Und damit auch um die Entzerrung von Konfliktpotenzial.

Termin

Öffentliche Sitzung des Bau- und Stadtentwicklungsausschusses der Stadt Germersheim, Stadthalle, Donnerstag, 20. Mai, 18 Uhr. Themen auf der Tagesordnung sind unter anderem Bauanträge, Regionalplan Rhein-Neckar, Auftragsvergaben: Wohncontainer, Trockenbau Scholl-Sporthalle, Ausbau Leinpfad, Foyer Feuerwehrhaus. Mitteilungen der Verwaltung.