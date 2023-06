Der soziale Wohnungsbau befindet sich in der Krise. Umso erstaunlicher ist es, dass die Wohnbau Wörth am Montag in der Mozartstraße 22 geförderte Wohnungen offiziell übergeben hat. Dabei hat das Unternehmen nicht nur den branchenüblichen Problemen getrotzt, sondern auch eine ganz neue Herausforderung bewältigt.

„Das ist der erste öffentlich geförderter Neubau in der Stadt seit mehr als 30 Jahren“, sagt Petra Pfeiffer, Geschäftsführerin der Wohnbau Wörth GmbH, nicht ohne Stolz. Denn aktuell steht es in Deutschland nicht gut um den sozialen Wohnungsbau, viele Projekte sind ins Stocken geraten. „Auch für uns war das Projekt aufgrund der Krisensituationen herausfordernd“, bestätigt Pfeiffer. Sie verweist auf den Ukraine-Krieg, die Corona-Pandemie und die Lieferprobleme, die derzeit die Baubranche hemmen. Das alles hat die Kosten in die Höhe getrieben. Bei Baubeginn im Oktober 2021 lag die Kostenberechnung bei 3,8 Millionen Euro, die tatsächlichen Baukosten liegen bei rund 4,5 Millionen Euro.

Der Eingangsbereich. Foto: Wohnbau Wörth

Die Wohnbau Wörth GmbH, die je zur Hälfte der Stadt Wörth und der Volkswohnung Karlsruhe gehört, war schon bisher mit rund 850 Wohnungen der größte Wohnungsanbieter in der Stadt. Nun kommen mit einer Gesamtfläche von gut 1200 Quadratmetern 22 Ein- und Zweizimmer-Wohnungen, die vornehmlich für Personen ab 60 Jahren gedacht sind, dazu. „Bis auf eine Wohnung sind alle bereits vermietet“, informiert Pfeiffer. Ab 1. Juli werden die Mieter ihr neues Zuhause beziehen. Alle Wohnungen haben große, bodentiefe Duschen, einen Balkon und sind barrierefrei erreichbar, 17 sind komplett barrierefrei beziehungsweise rollstuhlgerecht. Die Miete beträgt 5,70 Euro pro Quadratmeter.

Gefördert wurde der Neubau laut Pfeiffer mit einem zinsgünstigen Darlehen der Investitions- und Strukturbank (ISB) Rheinland-Pfalz über 2,7 Millionen Euro. Die ISB berechnet seit Mitte vergangenen Jahres für die ersten zehn Zinssatz von 0 Prozent. Dazu kommt ein Tilgungszuschuss in Höhe von 801.000 Euro.

Alle Balkone sind begrünt. Foto: Wohnbau Wörth

„Die Wohnbau Wörth hat das Projekt im Rahmen einer Nachverdichtungsmaßnahme konzipiert“, berichtet Pfeiffer. In der Nachbarschaft besitzt die Wohnbau bereits einige Gebäude. Energetisch sei der Neubau natürlich auf dem neuesten Stand mit Anschluss an das Nahwärmenetz der Pfalzwerke, so Pfeiffer.

Das Gebäude in der Mozartstraße 90 unterscheidet sich von allen anderen Immobilien in Besitz der Wohnbau: Es ist das erste Haus mit einer Grünfassade. „Das war durchaus eine Herausforderung, denn es fehlt hier einfach noch an Erfahrungen und auch an Richtlinien“, sagt die Geschäftsführerin. Die Grünfassade, das begrünte Dach und die kleine Mietergärten auf dem Dach, machten das Haus zu etwas ganz besonderem, so Pfeiffer.

Bei der offiziellen Übergabe des Gebäudes am Montagnachmittag zeigte sich Pfeiffer sehr bewegt von dem ein oder anderen Schicksal der neuen Mieter. „Es sind die Geschichten und Hintergründe der Menschen, die hier ein Zuhause finden werden, die uns berühren und in unserer Arbeit motivieren“, sagte sie.