Auf ihrer Sommerreise macht die Mainzer Sozialministerin Dörte Schall (SPD) in Neuburg Station.

Die „Wohn-Pflege-Gemeinschaft“ am Dorfplatz ist nicht neu. Sie wurde 2018 eröffnet, im Jahr 2019 hat die frühere Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) dort ihre Sommerreise begonnen. Dass fünf Jahre später mit Sozialministerin Dörte Schall (SPD) wieder ein Mitglied der Mainzer Landesregierung auf Sommerreise dort Station macht, hat einen guten Grund. Das Projekt ist weiter beispielhaft, das Engagement der Bürger im Lauf der Jahre nicht abgeflaut, sondern ungebrochen: Mittlerweile wird über ein zweite Wohn-Pflege-Gemeinschaft nachgedacht.

„Selbstbestimmt leben“ – darin sah Schall den Kern des Modells einer Wohn-Pflege-Gemeinschaft. Schließlich hätten die zwölf Bewohner ihr ganzes, meist schon langes Leben selbst gestaltet. Dass sie jetzt gemeinsam beispielsweise über den Essensplan entscheiden können, sei ein augenfälliges Beispiel dafür.

Die Selbstbestimmung geht aber noch viel weiter, wie zuvor die Bürgervereinsvorsitzende Arnika Eck geschildert hatte. Die Bewohner bestimmen nicht nur selbst, wie sie ihren Tag gestalten und welche Angebote sie wahrnehmen. Sie können auch jederzeit den Pflegedienst wechseln, wenn sie mit den Leistungen nicht zufrieden sind.

Im Gegenzug beteiligen die Senioren sich auch an der Hausarbeit: „Auch beim Vorbereiten des Mittagessens – Kartoffel schälen, Gemüse und Salat putzen – oder auch beim Fußboden kehren und Wäsche zusammen legen sind sie mit von der Partie“, so Eck.

Ein Besonderheit sei das Angehörigen-Engagement, so Eck. Töchter, Söhne oder Schwiegerkinder könnten die WG mit der Übernahme eines 3,5-Stunden-Dienstes oder von Gartenarbeit unterstützen. Das stütze zudem die familiäre Struktur der Wohn-Pflege-Gemeinschaft. „Es ist schön zu erleben, wie aus fast jeder Familie jemand diese schöne WG und damit seine Angehörigen mit dem Geschenk von Zeit – einer wertvollen Ressource in unserer heutigen Gesellschaft – bereichert“, sagte Eck.

Untereinander kennen sich die Bewohnerinnen und Bewohner meist recht gut, so Eck. Schließlich haben sie meist Jahrzehnte im gleichen Dorf gewohnt oder ihr ganzes Leben in Neuburg verbracht. Das habe zwar wie das Leben in einer Großfamilie seine Tücken, verschieden Charaktere und Temperamente treffen aufeinander, sagte Eck. Aber Ende helfen sie alle je nach ihren Fähigkeiten gegenseitig.

Wie beim Besuch von Malu Dreyer vor fünf Jahren wurde auch gesungen. Denn der nachmittägliche Besuch der Ministerin war nur ein Teil eines Sommerfestes, das bis in den Abend dauerte.