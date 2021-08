Miteinander reden, sich austauschen, über alltägliche Dinge plaudern – das ist das Ziel des Erzähltelefons. Karten zur Kontaktaufnahme werden demnächst in der Stadt verteilt und sollen dann in bereitgestellte Boxen eingeworfen werden. Ein Rückruf ist garantiert.

Gerade die Pandemie und die Lockdowns haben Rita Rösch zufolge gezeigt, „dass Leute miteinander reden wollen“. Rösch ist Sozialreferentin der Pfarrei Seliger Paul Josef Nardini und hat die Projektidee des Erzähltelefons zusammen mit den ehrenamtlichen Helfern des Caritasausschusses vor Ort entwickelt. „Wir sind etwa acht Personen“, zählt Rita Rösch in Gedanken nach. Alle haben gesagt, wie wichtig es sei, sich gegenseitig auszutauschen, „im Gespräch zu bleiben“. Am Telefon geplaudert werden soll über alltägliche Dinge, was einen bewegt, „auch über Träume, wenn man möchte“, sagt die Sozialreferentin. „Aber, wir sind keine professionelle Telefonseelsorge“, schränkt sie gleich ein. Es soll ein wohltuendes Alltagsgespräch sein.

An Orten wie dem Sozialkaufhaus, der Tafel, in der Kirche aber auch im Haus der Familie und vielleicht einmal in Arztpraxen sollen „Briefkästen“, kleine Boxen aus Schuhkarton oder ähnlichem aufgestellt werden. Dort hinein sollen ausgelegte Karten geworfen werden, auf denen nur der Name und eine Telefonnummer stehen muss. „Wir rufen auf jeden Fall zurück“, verspricht Rita Rösch. Auch wenn das dauern könnte, weil die Boxen wahrscheinlich nur einmal pro Woche oder 14-tägig geleert werden.

Helfer werden natürlich auch immer gesucht. Mit denen gebe es ein gemeinsames Treffen, um sich kennenzulernen. Diese benötigen auf jeden Fall auch ein Telefon, dessen Nummer unterdrückt werden kann, damit die eigene „Nummer“ nicht „missbraucht wird“, wie die Sozialreferentin der Pfarrei sagt. „Wenn wir im ersten Vierteljahr drei Teilnehmer haben, die angerufen werden wollen, ist das ein Erfolg“, schraubt Rösch die Erwartungen etwas herunter. Doch das Projekt sei langfristig angelegt und verschwinde nicht wieder nach zwei drei Monaten.

Möglichkeiten zum Kontakt für am Projekt Interessierte kann es auch am Sonntag, 19. August, am „Haus der Familie“ im Arrestgebäude der Festung geben. Zusammen mit dem „Haus der Familie“ und der Caritas werde es dort einen Stand geben unter dem Jahresmotto der Caritas: „Das machen wir gemeinsam“. Interessierte werden Rita Rösch zufolge dann danach gefragt, „wie geht es euch in Germersheim?, was brauche ich, was fehlt in der Stadt?“.

Info

Kontakt zum Erzähltelefon auch über das Pfarramt in der Klosterstraße 13 in Germersheim geben. Telefon: 07274 9485330.