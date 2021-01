Hochwasser gugge mit Augenmaß: Nachdem Corona den Reise- und Fremdenverkehr so ziemlich zum Erliegen gebracht hat, hat sich im Winter mit dem ersten Schnee eine neue Form des Tourismus herausgebildet: Schnee-Chaos-Tourismus. Chaos deshalb, weil die Bilder von Menschenmassen im Schnee und außerhalb aller Hygieneregeln noch im tief Gedächtnis sind. Ski- und Schneegebiete wurden geschlossen, anderweitiger Überblick und Hygienekontrolle waren nicht mehr möglich. Ob sich Polizei und Ordnungsämter an diese Bilder erinnern, wenn sie an drohenden Hochwasser-Tourismus am Rhein denken? Die Hochwasservorhersage geht jedenfalls von einem Wasserstand am Sonntag aus, der einem Hochwasser im zwanzigjährigen Mittel entsprechen könnte, wie es also statistisch alle zwanzig Jahre vorkommt.

Das ist viel, aber auch nichts ganz Besonderes – für Rheinanlieger eher ein Ding, das genau beobachtet und in ein paar Tagen wieder weg sein wird. Aber er es sieht sehr spektakulär aus und genau darin liegt die Crux.

Den Hochwasserschützern sträuben sich schon jetzt die Nackenhaare, wenn sie an Hochwasser-Touristen denken, die in großer Zahl den Damm hinauf und darauf herumtrampeln. Denn da liegt die wirklich Gefahr. Ein zwanzigjährliches Hochwasser läuft nicht über den Damm. Aber ein vom Wasser weicher Damm, auf dem herumgetrampelt wird, verliert Stabilität – und dann wird jedes Hochwasser gefährlich.

Polizei und Ordnungsämter werden ein Auge drauf haben, Hochwasser-Gugger sollten sich zurückhalten und Augenmaß bewahren – und Sperr-Schilder respektieren.

Perle, die poliert werden muss: Mit tatsächlichem Tourismus hat eine Meldung zu tun, die uns in dieser Woche auf den Schreibtisch flatterte. Das Stadt- und Festungsmuseum wechselt die Obhut vom Historischen Verein zur Stadt Germersheim. Es werde eine bauliche und inhaltliche Neuausrichtung geben und die Stadt habe diese Aufgabe am 1. Januar übernommen, teilte Bürgermeister Marcus Schaile mit. Die Einrichtung ist mit den Jahren weit über die Möglichkeiten ehrenamtlichen Engagements hinausgewachsen, mittlerweile wirkt sie wohl auch deswegen ein wenig angestaubt. Immerhin 5500 Exponate werden auf 1500 Quadratmetern Fläche im Ludwigstor der ehemaligen Festung gezeigt. Und manches, das in den Depots liegt, hat noch gar nicht das Licht der Ausstellung erblickt. Die Stadt hat da eine Perle, nicht nur für Touristen. Sie muss jetzt nur richtig poliert werden.

Schönes Wochenende

Thomas Fehr