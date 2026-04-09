Immer wieder am Mittwoch findet der Kandeler Wochenmarkt statt. Aktuell jedoch stets etwas versteckt, in der Bärenhofpassage und im Hinterhof des Modegeschäftes Meier. Das soll sich ändern: Im Zuge einer Testphase wird an den vier Marktterminen 6./13./20. und 27. Mai ein neuer Standort für den beliebten Wochenmarkt erprobt, um dessen Präsenz und Attraktivität weiter zu steigern. Das kündigte die Stadt Kandel jetzt an.

Der geplante Teststandort ist der Kirchenvorplatz am St. Georg. Dabei wird der Markt wie bisher von 8 bis 13 Uhr geöffnet sein. Durch den zentraleren Standort, nahe der St.-Georgs-Kirche, dem Marktplatz und dem Rathaus, erhoffe man sich auch eine höhere Besucherfrequenz, sagt Marktmeister Sascha Fath im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Zwar habe der aktuelle Markt durchaus seine Stammgäste. Aber da auch die Märkte und die After-Work-Abende an der St.-Georgs-Kirche stattfänden, wolle man es nun auch mit dem Wochenmarkt an der Kirche versuchen. Auch stünden dort mehr Parkplätze zur Verfügung. Eine interne Abstimmung zu dem Thema sei Anfang März gelaufen, die Resonanz sei positiv gewesen.

Von dem neuen Standort erhofft sich Fath „auch optisch mehr eine Marktsituation“ und betont, dass dies auch ein Herzenswunsch von Stadtbürgermeister Michael Gaudier sei. Aktuell gibt es auf dem Markt einen Tiroler Stand, Dampfnudeln, türkische Feinkost, einen französischen Bäcker, einen Fischstand sowie Gemüse und Salat. Falls sich der neue Standort gut etabliere und gut ankomme, könne man das Angebot vielleicht auch ausbauen, sagt Fath. So könnten zum Beispiel Essensstände für die Mittagszeit bereitstehen.