Corona: Das Virus im Amt

Die Baubranche hat zumindest in der Anfangsphase der Coronakrise nichts von ihrem Schwung verloren. An der frischen Luft, die als virensicher gilt, wurde munter an Häusle gebaut – bis plötzlich alles weniger wurde. Einen Grund dafür lieferte Landrat Fritz Brechtel dieser Tage im Gespräch mit der RHEINPFALZ nach: Seine Kreisverwaltung habe einfach weniger Bauanträge genehmigt. Das war dann aber doch kein Anschlag auf Bauherren, sondern vielmehr diesem vertrackten Virus geschuldet. Alle Abteilungen der Kreisverwaltung mussten Mitarbeiter für die riesigen Aufgaben des Gesundheitsamtes abstellen. Deshalb blieb viel der normalen Arbeit liegen. Momentan wird nachgearbeitet, doch Urlaub und Schulungen für den weiteren Umgang mit Corona kosteten ebenfalls viel Zeit.

Die Hoffnung jetzt beruht darauf, dass der Schulanfang und das Ende der Urlaubszeit keine große neue Infektionswelle bringen. Dann können die Leute in ihren angestammten Büros die Stapel auf den Schreibtischen abarbeiten. tom

Gastro-Preise: Alle kämpfen ums Überleben

Für reichlich Wind im flauen Sommerloch sorgte die Beschwerde einer RHEINPFALZ-Leserin, die Gastronomie habe nach der Corona-Zwangspause im Frühling die Preise erhöht. Von „dann bleib doch zu Hause“ bis zur detaillierten Darstellung des Zustandekommens der Gastronomiepreise und Unterstützung reichten die Kommentare in Leserbriefen. Was in der Debatte nicht zur Sprache kommt, wohl aber die Wurzel des Übels ist: Das Virus hat auf beiden Seiten breite Schneisen geschlagen, bei Gastronomie und Gästen. Die Gastronomie verliert Kundschaft; gut die Hälfte der Wirte und Hoteliers in Deutschland beklagt existenzielle Sorgen.

Und auf der anderen Seite, bei der Kundschaft, gibt’s ähnliche Probleme. Der Wirtschaftseinbruch, der mit Corona einhergeht, bringt Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit und noch weniger Chancen für Menschen, mit einem Job aus der Hartz-IV-Welt zu entkommen. Kurzum: Auch die Kundschaft hat weniger Geld – um es in der Gastronomie auszugeben. Ein Teufelskreis. tom

Schilderwald: Milde Hinweise und kriminelle Energie

Wozu sind eigentlich Schilder da? Sie stehen in der Landschaft herum, behindern Verkehr und freien Willen. Weg damit! Ob die Bürger, die am Weiher im Wörther Bürgerpark locker mal die „Füttern verboten“-Schilder mit tütenweise Brot ignorieren, die Tempolimits und Parkverbote für Schikane halten oder ihren Hund einfach auf den Gehweg kacken lassen – ja, ob die Bürger auch die sind, die sich ihren Teint nicht von einer Schutzmaske ruinieren lassen wollen? Egal, wenn andere deswegen krank werden. Oder ist das eher ganz individuell für sich missachtet, was jeder für sich nicht nützlich oder komfortabel hält?Wenn Maskenverweigerer auf Busfahrer einprügeln, die sie an den Mund-Nasen-Schutz erinnern, wie diese Woche im Polizeibericht gemeldet, dann ist das kriminell und gemeingefährlich. Wie auch Raser oder Rettungsweg-Zuparker am Badesee.

Was aber sind dann die verbotenen Entenfütterer und Gehwegkacker? tom

