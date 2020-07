Kultur: Wenn Harmonien schweben

Herzklopfen wie vor einem lang ersehnten Wiedersehen hatten kürzlich 200 Konzertbesucher und 15 Musiker. Sie trafen sich nach einer gefühlt unendlich langen Corona-Pause zum ersten Mal wieder in der Festhalle, um gemeinsam Musik zu erleben und zu genießen. Den Emotionen, die während der beiden programmgleichen Konzerte aufkamen, konnte sich niemand entziehen. Fast alles war anders als noch vor einem halben Jahr: Mit Mundschutz ging es ohne Umschweife zum Sitzplatz, der gebührend weit vom Sitznachbarn entfernt war, gesellige Gespräche vorm Konzert und in der Pause gab es nicht. Auch die Musiker trugen auf dem Weg zur Bühne Mundschutz, die deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz war auf Kammerorchestergröße, des Abstandes wegen, geschrumpft. Aber dann, als der erste Ton erklang, die musikalischen Harmonien durch die Festhalle schwebten, war alles gut. Für die Musiker, denen es sichtlich wohltat, vor Publikum zu stehen, für die Zuhörer, die die Künstler unmittelbar erleben und hören durften. Langanhaltender Applaus war ihr Dank für einen lang vermissten Kunst-Genuss.

Tauschgeschäft: Kuddelmuddel im Ortsbeirat

Die Rückstufung der L540 war das Thema der Woche in und um Wörth. Und natürlich auch in den politischen Gremien. So stimmte der Stadtrat am Mittwoch erwartungsgemäß dem Tauschgeschäft mit Jockgrim zu. Noch einen Tag zuvor sorgte das Thema im Ortbeirat Wörth für ordentlich Kuddelmuddel. Gerd Kober (FDP), der die Rückstufung der Straße kritisch sieht, hatte einen Antrag zur erneuten Prüfung, der Offenlegung aller Zahlen sowie Vor- und Nachteilen der Rückstufung und damit einer neuen Abschätzung der ganzen Sache gestellt. Alleine das sorgte schon für irritierte Blicke seiner Ratskollegen und leise Schmunzler im Zuschauerraum, konnte der Ortsbeirat zu diesem Zeitpunkt ja nicht viel mehr machen, als eine Empfehlung an den Stadtrat auszusprechen. Auch eine mangelnde Presse-Berichterstattung kritisierte Kober in diesem Zusammenhang. Dazu kam, dass Kober den Antrag gar nicht formuliert hatte und deshalb niemand wusste, über was jetzt eigentlich konkret abgestimmt werden sollte. In einer Sitzungspause wurden dann schnell ein paar Sätze formuliert – ob das formal alles so in Ordnung war, sei mal dahingestellt – und dann erwartungsgemäß vom Rat abgelehnt. Viel Zeit für nix, könnte man meinen. Jedoch hat Kober mit seinem Anliegen, das weitere Fortschreiten in Sachen Landesstraße 540 kritisch zu begleiten, absolut Recht!

Frauenpower: Ein Saal für die Frauen

Einen Saal der Frauen wünschen sich Kuhardts Bürgerinnen. Das hat die Umfrage zur Dorferneuerung ergeben. Aber was steckt dahinter? Revolutionäre Umtriebe? Kaffeekränzchen 4.0? Nichts von alledem. Vielmehr offenbart sich da ein Problem der Gemeinde, wie Ortsbürgermeister Christian Schwab auf Nachfrage berichtet. Im Dorf gäbe es viele Orte, die nicht barrierefrei erreichbar sind. So auch der Raum im ersten Obergeschoss der Grundschule, der aktuell von der katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (KFD) genutzt wird. Da der Gemeinschaft viele ältere Damen angehören, habe es Überlegungen gegeben, den Raum mit einem im Erdgeschoss zu tauschen. „Und so hat der Saal der Frauen Eingang in die Ideensammlung zur Dorferneuerung gefunden“, sagt Schwab.

Elterntaxi: Vom Geben und Nehmen

Der Schulweg ist zu lang und zu gefährlich, der Ranzen zu schwer. Erklärungen fürs Elterntaxi gibt es viele. Die Taxi-Eltern mögen es gut meinen – tragen aber mit zu gefährlichen Verkehrssituationen vor den Schulen bei. Und sie nehmen ihren Kindern etwas weg. Nämlich die Möglichkeit mit Freunden gemeinsam vor der Schule nochmal eben geschwind fehlende Hausaufgaben zu ergänzen. Oder nach Schulschluss ausgiebig über vermeintlich ungerechte Noten zu lästern oder lustige Vorkommnisse zu lachen. Schade eigentlich!

Ein schönes Wochenende wünschen Barbara Eichenlaub, Janina Croissant und Monika Eisele