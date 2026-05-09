Ratssitzung stoßen meist auf wenig Interesse. Nicht so in Kandel. Dort sind die Zuhörerplätze auch dann voll besetzt, wenn das Gremium nur wenige Augenblicke tagt.

Als Freizeit bezeichnet man den Zeitraum, über den eine Person selbstbestimmt verfügen kann. In dieser Zeit sollte man sich möglichst mit Dingen beschäftigen, die Freude bereiten. Oder den Horizont erweitern. Am besten beides zugleich. Was eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung ist, bleibt jedem selbst überlassen. Manch einer quält sich gerne im Fitnessstudio, der oder die andere verbringt seine freien Stunden lieber im Internet; wieder andere – das Geschlecht spielt dabei keine Rolle – widmen sich bevorzugt ihrer Sammlung an Schrumpfköpfen aus dem nördlichen Amazonasgebiet oder falten Origami-Blumen aus Washi-Papier. Und dann gibt es auch den leider viel zu kleinen Personenkreis, der sich für die Kommunalpolitik interessiert und regelmäßig die Sitzungen der örtlichen Gremien besucht. Eine besonders treue Anhängerschaft hiervon gibt es in Hagenbach.

Zu einer lebendigen Demokratie gehört die Bürgerbeteiligung. Ohne die kann ein demokratisches System nicht funktionieren. Dabei geht es nicht nur darum, sich aktiv am demokratischen Prozess zu beteiligen, das heißt: zur Wahl zu stellen. Sondern es geht auch darum, sich für das politische Geschehen zu interessieren und im Blick zu behalten, was die gewählten Volksvertreter so entscheiden.

Kurzfristig anberaumte Sitzung

So gesehen ist es mehr als vorbildlich, dass bei den Sitzungen des Hagenbacher Stadtrats in der Regel der Zuhörerraum voll besetzt ist. Und das selbst bei kürzesten Zusammenkünften. So geschehen bei einer vor wenigen Tagen kurzfristig anberaumten Dringlichkeitssitzung, bei der es lediglich um eine Formalie ging. Notwendig geworden war die Sitzung, weil die Kreisverwaltung bei der aufsichtsrechtlichen Prüfung des Anfang Februar vom Stadtrat verabschiedeten Doppelhaushalts 2026/2027 bemerkte, dass der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung in der Satzung nicht festgesetzt worden war. So weit, so schlimm.

Formal musste der Haushalt also neu beschlossen werden. Eine Verzögerung hätte Nachteile für die Stadt gehabt, weil ohne genehmigten Haushalt halt nichts geht. Keine Erschließung des Neubaugebiets Nord V und auch sonst wären keine Investitionen möglich. Dringlichkeit war demnach geboten. Also lud Stadtbürgermeister Christian Hutter (CDU) die Ratsmitglieder kurzfristig in den Sitzungssaal der Verbandsgemeinde-Verwaltung ein. Und die kamen auch in ausreichender Zahl. Und eben auch die treuen Bürger.

Verzicht auf Sitzungsgelder

Zunächst gab es eine kurze Diskussion darüber, ob man angesichts der nur wenige Minuten dauernden Zusammenkunft nicht auf die rechtlich zustehenden, aber eben die klamme Kasse belastenden Sitzungsgelder verzichten könne. Das wollten nicht alle Stadträte, schließlich hätte man sich an diesem Abend ja auch etwas anderes vornehmen können, wobei wir wieder beim Thema sinnvolle Freizeitbeschäftigung wären. Die große Mehrheit wollte aber kein Salär, entsprechend eindeutig war die Abstimmung.

Genau wie der wenige Sekunden später gefasste Beschluss, in dem die Dringlichkeit der Sitzung bestätigt wurde. Schließlich muss alles formal korrekt sein, sonst droht die nächste außerplanmäßige Sitzung. Und dann ging es auch schon ohne weitere Diskussion an die zentrale Abstimmung über den Etat. Es handelte sich dabei um das identische Zahlenwerk wie vor knapp drei Monaten, nur dass nun eine aus wenigen Zeilen bestehende Passage aus dem hinteren Teil des Haushalts in den vorderen Teil kopiert worden war. Das war’s.

Nach nicht einmal 10 Minuten war die Sitzung bereits Geschichte. Die Ratsmitglieder zogen von dannen, ebenso die Zuhörer. Es war halt nur ein kurzes Vergnügen. An der sich direkt anschließenden Sitzung des Verbandsgemeinderates zeigten sie kein Interesse, dort blieben die Plätze im Zuhörerbereich leer. Bei der nächsten Stadtratssitzung am 21. Mai werden sie aber ganz sicher alle wieder da sein.