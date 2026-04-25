Der Beruf des Schrankenwärters ist ausgestorben. Nicht ganz. Im Kreis Germersheim werden sie derzeit wieder gebraucht. Wenn auch ihr Einsatz ein wenig kurios ist.

Der Schreck ist groß an diesem Aprilmorgen. Der Bahnübergang im Süden von Maximiliansau ist geöffnet, es spricht also nichts gegen eine zügige Überquerung. Ein kurzer Blick nach links. Schock! Da kommt ein Zug. Der ist keine 100 Meter entfernt. Es müsste aber irgendwie reichen – Gott sei Dank! Wenige Meter weiter, nachdem die Schweißperlen von der Stirn gewischt sind, folgt erneuter vorsichtiger Blick nach links. Puh, der Zug steht. Und es ist auch keine der Regionalbahnen, die üblicherweise auf dieser Strecke verkehren, sondern ein Arbeitszug. Ach klar, es stand ja in der RHEINPFALZ zu lesen: Die Strecke Wörth-Lauterbourg wird derzeit saniert und ist noch bis Anfang Mai gesperrt.

Aber täglich fahren hier Baustellen- und Arbeitszüge, die ihr Kommen normalerweise lautstark ankündigen. Grund: Die Blinkanlagen an den Bahnübergängen sind mit Schürzen verhängt, die Schranken außer Betrieben. In den vergangenen Wochen waren auch immer wieder Personen zu sehen, die sich auf die Straße stellten, um ganz sicher zu gehen, dass kein Auto den Arbeitszügen in Quere kommt. Die Bahn nennt diese Mitarbeiter „Bahnübergangsposten“. Warum nicht? Wenn gerade viel Zugverkehr ist, steht auch schon mal längere Zeit ein Auto in unmittelbarer Nähe des Übergangs. Dann kann sich der Bahnübergangsposten in der Zeit, in der er gerade nicht seiner Aufgabe nachgehen muss, in seinem Fahrzeug aufwärmen oder eine Tasse Kaffee trinken.

Da kommt Nostalgie auf

Zwangsläufig drängen sich da Erinnerungen auf, als die guten alten Schrankenwärter oder auch Bahnwärter ihren Dienst für die Allgemeinheit versahen. Die Älteren werden sich noch daran erinnern. Über Jahrzehnte gab es diese Bahnbediensteten in jedem Ort, der an das Schienennetz angeschlossen war. Deren Aufgabe war es, die Schranken an einem Bahnübergang vor der Ankunft eines Zuges zu schließen und nach erfolgter Durchfahrt des Stahlrosses wieder zu öffnen. Eine durchaus angesehene Tätigkeit. Oftmals wohnten diese Schrankenwärter auch in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Bahnübergängen.

Wie so viele Berufe fiel auch dieser dem technologischen Fortschritt zum Opfer. Automatische und ferngesteuerte Anlagen haben sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts durchgesetzt. Heutzutage werden die meisten Schranken und Warnlichter entweder direkt durch den Zug oder von einem Stellwerk aus gesteuert.

Tja, da kommt schon fast so etwas wie Nostalgie auf, wenn man sieht, dass an den Bahnübergängen in der Region wieder auf Handbetrieb umgestellt wurde. Ganz besonders beim Blick nach Kandel. Am dortigen Bahnhof stehen seit Mitte März Posten Wache. Zwar funktionieren die Schranken, nicht aber die roten Warnlichter. Und ohne die geht es nicht. Anfangs zogen die Posten eine rot-weiße Kette über die Straße und hängten sie auf der Straßenseite ein. War der Zug vorbeigefahren, wurde die Kette entfernt und der Verkehr konnte wieder fließen.

Eingespieltes Duo

Seit dieser Woche gibt es eine wesentlich elegantere Lösung. Auf beiden Seiten des Bahnübergangs stehen mobile Schrankenanlagen mit Rotlichtern. Bedient werden sie von zwei Mitarbeiter einer damit beauftragten Firma. Ihre Hauptaufgabe ist es, einen Schlüssel an einem Steuerkasten zu drehen, wenn sich ein Zug nähert. Die Info darüber bekommen sie von der wenige hundert Meter entfernten Leitstelle im Stellwerk beim Kandeler Bahnhof. Erreicht sie ein Anruf, dann wird vom Autositz aus durch die geöffnete Seitenscheibe der Schlüssel gedreht, die Schranke schließt sich. Jede Schließung muss in einem Protokoll dokumentiert werden, wir sind ja schließlich in Deutschland! Der zweite Mann ist übrigens nicht nur dabei, weil der Schlüsseldreher während der Pause eine gepflegte Partie Schach spielen will. Nein, auch er kann wichtig werden: Sollte die Notschranke mal nicht funktionieren, kommt wieder die Absperrkette zum Einsatz. Und die lässt sich schließlich nur durch ein eingespieltes Duo richtig bedienen. Im weitesten Sinne sind das auch Schrankenwärter. Schön, dass es das noch gibt. Leider wohl nur bis Ende Mai, bis dahin soll das Ersatzteil für die Warnlichter eingetroffen sein.

Der Beruf des Schrankenwärters ist übrigens nicht gänzlich ausgestorben. Nach Angaben der Deutschen Bahn gibt es aktuell noch etwa 500 Schrankenwärter, die in im Münsterland, im Allgäu sowie in Sachsen-Anhalt und Hessen eingesetzt werden.